3 propuestas para regalar equipos de audio en estas Fiestas

La propuesta para regalos de fin de año de Navidad y Año Nuevo apunta a cubrir distintos perfiles de usuario: desde quienes buscan potencia y volumen para encuentros sociales, hasta quienes priorizan comodidad, portabilidad o cancelación de ruido para el uso cotidiano.

Parlantes potentes para animar reuniones y exteriores

Entre las opciones más destacadas aparece el Philips BOOMBEAT, el modelo insignia de la marca para quienes buscan sonido potente y versátil. Con 200 watts de potencia, doble woofer y doble tweeter, está pensado para fiestas, encuentros al aire libre y celebraciones numerosas.

Su batería ofrece hasta 15 horas de reproducción y cuenta con certificación IP66, lo que lo hace resistente al agua y al polvo. Además, incluye conectividad Bluetooth, entradas USB y auxiliar, puerto USB-C y entrada de micrófono, lo que amplía sus usos a karaoke o animación de eventos. También permite emparejar dos unidades para sonido estéreo.

Audio compacto para el uso diario

Para quienes priorizan portabilidad y practicidad, el Philips TAS2000B/00 se presenta como una alternativa más compacta y accesible. Es un parlante pensado para acompañar la rutina diaria, escritorios, habitaciones o viajes cortos.

Ofrece 20 watts de potencia y hasta 20 horas de reproducción, con un diseño liviano y fácil de transportar. Incorpora tecnologías como TWS y Auracast™, que permiten sincronizar varios parlantes compatibles y ampliar la experiencia sonora sin configuraciones complejas.

Auriculares con cancelación de ruido para trabajar o viajar

En el segmento de auriculares, los Philips TAH8506 apuntan a un público que busca una experiencia más inmersiva. Cuentan con cancelación activa de ruido, hasta 60 horas de autonomía y un diseño cómodo para uso prolongado.

Son una opción ideal para home office, estudio o viajes, y combinan calidad de audio, confort y un diseño sobrio disponible en negro y blanco, lo que los convierte en un regalo funcional para el día a día.

Tecnología que se regala y se usa todo el año

Más allá de la ocasión, los equipos de audio siguen siendo regalos con alto valor práctico. Parlantes y auriculares acompañan tanto reuniones sociales como momentos individuales, y se adaptan a distintos presupuestos y necesidades.

Con estas propuestas, Philips apunta a ofrecer alternativas que combinan diseño, tecnología y utilidad real, pensadas no solo para Navidad, sino para seguir disfrutando durante todo el verano y el año que comienza.