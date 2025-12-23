Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de Ucrania

Ataques rusos en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se pronunció el martes sobre el ataque nocturno y todavía en curso contra infraestructura energética, en el que las fuerzas rusas lanzaron contra territorio de Ucrania más de 650 drones y más de treinta misiles. Un total de 13 regiones fueron alcanzadas por la oleada, en una respuesta al atentado de ayer en el coche bomba donde murió uno de los máximos estrategas del Ejército del Kremlin.

En Kiev, la alerta aérea resonó durante más de cuatro horas. "Este ataque ruso envía una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque justo antes de Navidad, cuando la gente sólo quiere estar con sus familias, en casa y a salvo. Un ataque llevado a cabo básicamente en medio de las negociaciones destinadas a acabar con esta guerra", denunció Zelenski en un mensaje publicado en X.

Cortes eléctricos

"Rusia ataca una vez más nuestra infraestructura energética. Por eso, se activaron los cortes eléctricos de emergencia en varias regiones de Ucrania", anunció en Telegram el Ministerio de Energía. Se trata del noveno ataque de este tipo en 2025 y ha obligado a las centrales nucleares a reducir su potencia, informó el ministro de Energía en funciones, Artem Nekrasov.

"El aumento de la potencia de las centrales nucleares hasta los valores nominales se producirá gradualmente, tan pronto como los técnicos eléctricos reparen las redes dañadas por el enemigo", dijo durante una rueda de prensa en el Ministerio de Energía. Además, Nekrasov subrayó que los ataques contra la infraestructura que cubre las necesidades propias de electricidad y garantiza el rendimiento de las centrales nucleares constituyen una grave violación de los requisitos internacionales en materia de seguridad nuclear y no deben ser ignorados por la comunidad internacional.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.