Boric: “Las relaciones con la Argentina están en un excelente momento”

Durante el encuentro de la Celac, en donde participaban delegaciones de los 33 países de la región, se filtró un audio de la cancillera chilena con críticas al embajador argentino. Urrejola seguirá en su cargo.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó una reunión del gabinete regional en Aysén, al sur de Santiago, donde afirmó que las relaciones con la Argentina pasan por "un excelente momento". Con esa declaración, mostró su respaldo a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, tras la filtración de un audio en la que se la escuchó criticar al embajador argentino, Rafael Bielsa. “No voy a presentar mi renuncia”, dijo la ministra, que también descartó tensiones con Argentina.

"Respecto a lo que para mí es más importante y esperaría que fuera lo más importante para todos los actores políticos, nuestras relaciones con Argentina están en un excelente momento, así lo conversamos con el presidente (Alberto) Fernández y con el canciller (Santiago) Cafiero", expresó Boric en conferencia de prensa.

Urrejola fue la cara del escándalo durante la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) cuando un audio de más de seis minutos llegó a la prensa por parte de la directora de Comunicaciones, Lorena Díaz, que acompañaba en la comitiva argentina y presentó automáticamente su renuncia. Los dichos, aparentemente, se dieron durante una reunión informal realizada la semana pasada -que Urrejola dijo no saber que estaba siendo grabada, según declaró ante la prensa chilena- en la que se la escucha a la ministra criticar al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa.

"Ustedes pueden ver las declaraciones del presidente Fernández donde le baja completamente el perfil y dice que no hay ningún problema en torno a las relaciones entre los Estados, que es lo que a mí me corresponde resguardar", agregó el mandatario. Boric, además, respaldó a la ministra y afirmó que "instancias como esa no se debieran grabar o filtrar" y que es un tema que "debe resolver Cancillería". "La ministra Urrejola, que tiene una tremenda experiencia en materia internacional, cuenta con toda mi confianza. Acá no hay que adelantar cambios, yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería", cerró el jefe de Gobierno chileno.

Las diferencias con el embajador argentino

En el audio se puede escuchar a personal de la Cancillería en una reunión privada en la cual debaten respecto a la respuesta que darían a las críticas que el embajador argentino expresó, el pasado viernes, contra el Gobierno por no avisar sobre el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga. "Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado", dijo Bielsa en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esto llevó a que Urrejola; su jefa de gabinete, Carolina Muñoz, y su equipo político se reunieran para debatir la forma de responder a los dichos, que luego se filtraría.

Como los hechos se dieron durante la Cumbre de la Celac, la ministra se vio obligada a dirigirse hacia la embajada chilena y para hacer aclaraciones ante la prensa. Asimismo, aseveró que conversó con el canciller argentino Santiago Cafiero sobre los dichos del embajador. “Quiero ser bien franca, el Canciller me dijo ‘estos son gajes del oficio’. Las relaciones están muy bien, estamos trabajando en el Gabinete Binacional que se va a hacer este año. Por lo tanto, esta situación está completamente superada”, manifestó, según reportó el portal Bio Bio.

“Mi rol es poder fortalecer y mejorar la relación bilateral; quiero darles la certeza que esa relación bilateral está muy bien, como ha estado desde el inicio del presidente Boric. Tenemos una agenda muy fuerte con Argentina, esa agenda continúa (…) Esto que ocurrió no está empañando, bajo ningún pretexto, nuestras relaciones”, concluyó la canciller Urrejola.