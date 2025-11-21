Antes de la carrera para la segunda vuelta, Jara despidió a su jefe de campaña

En la previa a la campaña presidencial en segunda vuelta de Chile, la candidata oficialista Jeannette Jara despidió a su jefe de campaña Darío Quiroga. La noticia la anunció ella misma a través de su cuenta de X (antes Twitter), a través de un comunicado difundido el jueves por la noche, en el que agradecieron "su compromiso y el trabajo" realizado en su tiempo al frente del comando de campaña.

"En el marco del fortalecimiento y la reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga al cargo de coordinador estratégico del comando", señalaron en el texto compartido desde las redes oficiales de la referente del Partido Comunista.

Darío Quiroga es un sociólogo cercano a Jara, que tuvo un papel fundamental dentro del comando de campaña de la dirigente comunista desde las primarias del Frente Amplio a mediados de año. Estuvo a cargo de la estrategia electoral hasta la primera vuelta del domingo, en la que Jara obtuvo el 27% de los votos quedando en primer lugar. Quiroga se hizo viralmente conocido meses atrás cuando, durante un programa de streaming, insultó a los votantes de Franco Parisi, al ex candidato y a su hermana Zandra.

La temperatura dentro de los asesores del Frente Amplio subió en los últimos meses con fuertes críticas al sociólogo, incluso dentro en el interior del equipo de Jara, que decidió mantenerlo en su lugar hasta esta semana. Fuentes cercanas a la candidata aseguraron que, a pesar de las polémicas, ella le reconoce haber sido el armador de toda la estrategia política que le permitió alcanzar la segunda vuelta.

Sin embargo, después del triunfo del domingo y ante la necesidad de la dirigente comunista de sumar voluntades a su favor, debido a la corta diferencia sobre José Antonio Kast, que quedó en segundo lugar con el 24%, la interna en el oficialismo sobre la permanencia de Quiroga en el equipo volvió a florecer.

Las declaraciones de Jara sobre Quiroga horas antes de su despido

"Yo no soy esa clase de persona, no uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado. Las decisiones que tome las voy a informar oportunamente”, señaló Jara ante una conferencia de prensa este jueves 20, cuando le preguntaron sobre el tema. Finalmente, a las 21.30, confirmaron la desafectación de Quiroga del equipo de campaña.

Aún no está confirmado el reemplazo para Quiroga. Mientras tanto, el comando electoral quedará encabezado por Javier Albornoz (del Partido Comunista), quien está a cargo del centro de operaciones, y por Jorge Millaquen (Partido Socialista), que seguirá como jefe de gabinete de asesores. Se espera que la candidata anuncie en las próximas horas las nuevas incorporaciones para reforzar la estructura de cara a la segunda vuelta.