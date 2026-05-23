Cierre total de la Casa Blanca, con Trump adentro: un muerto y un herido

La Casa Blanca se cerró por seguridad, después que una serie de disparos fueran escuchados en la inmediaciones. El Servicio Secreto confirmó un muerto y un herido. Esto se dio tras un enfrentamiento cerca de la sede del gobierno de Estados Unidos el sábado.

Según la cadena CNN, el presidente Donald Trump se encuentra en la residencia de la Casa Blanca. La Casa de Gobierno todavía no se expresó sobre el tema. Los sonidos fueron captados por periodistas que se encontraban en la sede del gobierno de Estados Unidos informando en ese momento en vivo.

"El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca - actualizaremos al público en cuanto podamos", afirmó el titular de la agencia de investigación, Kash Patel.

Agentes del Servicio Secreto abatieron a tiros a una persona que, según la agencia, se acercó a un puesto de control de seguridad el sábado cerca de la Casa Blanca y les disparó, informó la división de seguridad a través de un comunicado.

Poco antes de las 6 p. m. (hora del este), un individuo se acercó a un puesto de control justo afuera del complejo de la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los agentes, indicó el portavoz, citando una investigación preliminar.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego e hirieron al sospechoso, quien posteriormente falleció en un hospital de la zona, agregó el portavoz.

“Durante el tiroteo, un transeúnte también resultó herido. Aún no está claro si el impacto fue causado por los disparos iniciales del sospechoso o durante el intercambio de disparos posterior”, agregó el portavoz.

El Servicio Secreto informó que estaba investigando reportes de disparos en la esquina de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania Noroeste, justo al lado del complejo de la Casa Blanca.

Los miembros de la prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron trasladados rápidamente a la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, se les indicó a los reporteros que se resguardaran en sus lugares mientras agentes del Servicio Secreto gritaban "¡Agáchense!" y advertían sobre "disparos". Un reportero dijo que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower del complejo de la Casa Blanca.

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