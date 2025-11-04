Nvidia no puede vender su chip de IA más avanzado a China, según la Casa Blanca

FOTO ARCHIVO: Ilustración del logotipo de Nvidia

4 nov (Reuters) -El Gobierno de Donald Trump no tiene previsto permitir que Nvidia venda ahora mismo a China su chip de inteligencia artificial más avanzado, conocido como Blackwell, informó este martes la Casa Blanca.

"En cuanto a los chips más avanzados, el chip Blackwell, no es algo que nos interese vender a China en este momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Las declaraciones se hicieron eco de comentarios del presidente Donald Trump del domingo, cuando dijo que los chips más avanzados fabricados por la empresa más valiosa del mundo se reservarían para compañías estadounidenses y se mantendrían fuera de China y de otros países.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las preguntas sobre si Trump permitiría los envíos de una versión reducida del chip Blackwell a China habían surgido en agosto, cuando sugirió que podría permitir tales ventas.

Trump había insinuado que podría hablar de los chips con el presidente chino, Xi Jinping, en su cumbre de la semana pasada en Corea del Sur, pero finalmente dijo que el asunto no salió a colación.

Con información de Reuters