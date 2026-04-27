Canadá sigue estudiando plan para adquirir aviones de combate de EEUU

El ministro de Defensa de Canadá, David McGuinty, interviene durante la sesión de preguntas en Ottawa.

​Canadá sigue estudiando su plan de adquirir 88 aviones de combate F-35 ‌de Lockheed ‌Martin, dijo el lunes el ministro de Defensa, David McGuinty, quien añadió que Ottawa también podría comprar algunos aviones de otros países.

Ottawa dio a conocer el acuerdo, por valor de 19.000 millones de ​dólares canadienses (13.900 millones ⁠de dólares), a principios de 2023. ‌Sin embargo, en marzo de ⁠2025, el primer ministro ⁠Mark Carney solicitó que los responsables militares revisen el trato, alegando que Canadá dependía ⁠en exceso de la industria de ​defensa estadounidense.

Se suponía que la ‌revisión estaría terminada hacia ‌septiembre, pero se ha retrasado debido ⁠a la creciente tensión comercial con Estados Unidos y a las sugerencias de que Canadá podría dividir la ​flota, reduciendo ‌el número de F-35 y comprando algunos aviones Gripen a la empresa sueca Saab.

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"La revisión de la compra de los F-35 continúa (...) ⁠Nos estamos tomando el tiempo necesario para estudiar muy, muy detenidamente la cuestión de la flota de cazas", dijo McGuinty ante la comisión de defensa del Senado.

"La cuestión de otros aviones de otros países es ‌algo que está sobre la mesa, que forma parte de la revisión", añadió, pero no dio ninguna indicación de cuándo podría tomarse una decisión.

Ottawa se ha comprometido legalmente ‌a financiar los primeros 16 aviones F-35. En agosto, Reuters informó que funcionarios del ‌Ministerio de ⁠Defensa canadiense habían defendido con firmeza que el país debía ceñirse ​al plan de comprar los F-35.

(1 dólar = 1,3633 dólares canadienses)

Con información de Reuters