El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se estrechan la mano durante su encuentro en el marco de la 47.ª cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia

Después de semanas de negociaciones, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció una rebaja del 40% a varios productos brasileños que ingresan a ese país. La medida afecta a la carne de res, el café, el açaí y el cacao entre otros productos. Trump había impuesto aranceles del 50% en julio pasado, en represalia al juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro por intento de Golpe de Estado y por el que finalmente fue condenando a 27 años de prisión.

"Esta es una gran victoria para el presidente Lula en la defensa del país. Desde el primer momento, se mantuvo firme ante los ataques a nuestra soberanía, movilizó a la sociedad y se apoyó en el trabajo de un amplio equipo de negociadores, bajo el mando del vicepresidente @geraldoalckmin en coordinación con Itamaraty", festejó en un mensaje en X la diputada del Partido de los Trabajadores Gleisi Hoffmann. "Una victoria para Brasil y una enorme derrota para los traidores de la patria, Jair y Eduardo Bolsonaro, y para quienes celebraron el aumento arancelario contra el país, como el gobernador Tarcísio de Freitas y otros", sumó Hoffman y apuntó contra el gobernador de San Pablo, uno de los posibles candidatos a la presidencia el año que viene.

Tuit de Gleisi Hoffmann

La eliminación del arancel se aplica a los productos que llegaron a Estados Unidos a partir del 13 de noviembre. Esta fecha coincide con la reunión entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que se terminaron de cerrar el tema que habían inciado Lula y Trump en la bilateral que tuvieron en Malasia, al margen de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

La eliminación de los aranceles al café y a la carne, en concreto, supone un alivio para los exportadores brasileños de estos productos dado que Estados Unidos es el principal comprador de café de Brasil, representando aproximadamente el 16% de todas las exportaciones del país. Según el Consejo Brasileño de Exportadores de Café, las importaciones se redujeron a la mitad entre agosto y octubre , en comparación con 2024, debido al aumento de los aranceles.

En la comunicación oficial de la Casa Blanca, el Presidente reconoció que recibió muchas recomendaciones de funcionarios que lo llevaron a tomar esta decisión. "Tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado estos funcionarios, así como el estado de las negociaciones con el Gobierno de Brasil, entre otros aspectos, he determinado que es necesario y apropiado modificar el alcance de los productos sujetos al arancel adicional", argumentó. La Casa Blanca aseguró que las negociaciones continúan.