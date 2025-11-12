Imágenes del camión cruzado en medio de la autopista.

En el área metropolitana de São Paulo, Brasil, un camión bloqueó la autopista Rodoanel Mario Covas durante 5 horas tras haber sido abordado por tres delincuentes que, según relató el chofer, lo amenazaron de haber puesto explosivos dentro de la cabina. El conductor fue maniatado, a la par que dejaron el camión cruzado en el medio de la carretera, bloqueando toda la zona y generando un caos vehicular que afectó a todo un tramo de más de 40 kilómetros, además de una importante movilización de fuerzas de seguridad, bomberos y el escuadrón antibombas.

Intervinieron efectivos del Grupo de Acciones Tácticas Especiales (GATE), quienes equipados con trajes antibombas, se acercaron al camión para verificar la situación. Imágenes aéreas mostraban al conductor con un cable rojo atado al cuerpo, lo que hizo temer que se tratara de un dispositivo real. Sin embargo, tras una exhaustiva inspección con perros detectores, se confirmó que no había material explosivo y que todo se trató de una falsa alarma.

El incidente comenzó cerca de las cinco y media de la mañana, cuando un conductor llamó a la concesionaria SPMAR para advertir que había sido víctima de un robo. Al llegar el rescate, contó que tres delincuentes lo obligaron a detener el vehículo en medio de la autopista y lo amenazaron, asegurando que habían colocado explosivos dentro de la cabina. El hombre permaneció inmóvil durante horas, visiblemente conmocionado y con las manos atadas, mientras los equipos especializados analizaron el presunto ataque.

El caos en la Rodoanel y las hipótesis de los investigadores

Durante casi cinco horas, el tránsito en ambos sentidos de la Rodoanel quedó completamente detenido entre las autopistas Régis Bittencourt e Imigrantes, una de las principales vías de circunvalación de São Paulo. La congestión alcanzó picos de hasta 40 kilómetros, afectando a miles de vehículos que se dirigían hacia la capital o las rutas hacia el puerto de Santos y el interior del estado. Recién pasadas las 10:30 de la mañana y una vez retirado el camión, el tráfico comenzó a normalizarse gradualmente.

El chofer, maniatado, dentro de la cabina con los presuntos explosivos.

El conductor, que se desplomó inconsciente al salir de la cabina, fue trasladado a un hospital y permanece bajo observación. La Policía Militar investiga si fue efectivamente víctima de un robo y secuestro, como declaró, o si pudo haber sufrido un episodio psicótico que lo llevó a imaginar la amenaza. Hasta el momento, la empresa transportista Sitrex, propietaria del camión, no emitió comentarios públicos sobre el hecho.