Bolsonaro, tras la operación: "Reposo absoluto y sin visitas"

A una semana de ser sometido a una operación intestinal, el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro informó que no está definida la fecha de su alta y que, por el momento, no puede recibir visitas. Además, agradeció a quienes le enviaron "oraciones y mensajes de apoyo".

"Permanezco hospitalizado en la UCI del Hospital DF Star, todavía en fase de recuperación tras otra intervención quirúrgica. Me he mantenido estable, con la presión arterial controlada y una respuesta clínica considerada positiva por los médicos", comenzó el comunicado que Bolsonaro publicó en su cuenta de X.

El ex jefe de Estado brasileño siguió: "Por ahora sigo sin tomar nutrición oral, recibiendo nutrición por vía intravenosa y realizando sesiones diarias y más intensas de fisioterapia para acelerar mi recuperación. La recomendación médica es reposo absoluto, sin visitas, y aún no hay fecha fijada para el alta de la UCI".

"Esta mañana me retiraron el apósito en la zona de los puntos centrales para limpiar y evaluar la situación, así como un drenaje en el lado izquierdo del abdomen", indicó Bolsonaro, y concluyó: "Estoy inmensamente agradecido a todos los que han enviado oraciones y mensajes de apoyo. Hacen la diferencia".

La internación de Bolsonaro y el mensaje por Pascuas

Bolsonaro fue ingresado el pasado 11 de abril debido a una crisis intestinal, mientras realizaba una gira política para buscar apoyo a un proyecto de amnistía para los ultras condenados por el intento golpista del 8 de enero de 2023. Por estos hechos, el expresidente enfrenta acusaciones ante la Corte Suprema de Justicia por haber orquestado el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.

La operación intestinal a la que fue sometido Bolsonaro fue la sexta en la misma región desde que, en 2018, fue apuñalado en el abdomen durante la campaña presidencial. Desde entonces, ha pasado por el quirófano en reiteradas ocasiones para corregir problemas estomacales e intestinales.

A pesar de su estado de salud, Bolsonaro publicó un mensaje de Pascua en sus redes sociales, deseando un "recomienzo" y celebrando el "día sagrado" para los cristianos. Y expresó su deseo de que "el bien venza, aún en medio del dolor y la duda". "Hoy es un día sagrado que toca el corazón de todos los cristianos y habla al alma de toda la humanidad. Creer es un acto íntimo y libre, pero es imposible ignorar la belleza y la fuerza de las palabras que, durante milenios, han iluminado caminos, curado heridas y reavivado la esperanza", indicó en sus redes sociales.