Conocida históricamente como "El último judío de Vínnitsa" , una fotografía captura el instante previo a una ejecución sumaria en el frente oriental durante el Segunda Guerra Mundial. Allí, se ve como un hombre con abrigo largo observa la fosa repleta de cadáveres a sus pies mientras un soldado nazi apunta despreocupadamente a su cabeza.

Hasta hace poco, todo lo que rodeaba a esta foto era impreciso. Se creía que había sido tomada en Vínnitsa, Ucrania, y que había llegado a occidente de manos de un sobreviviente en 1945. Pero una investigación liderada por el historiador alemán Jürgen Matthäus, ex director del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, reescribió la historia gracias a dos factores claves: la aparición de nuevos documentos y el uso de la Inteligencia Artificial.

El primer gran avance ocurrió por una coincidencia. El museo de Washington recibió la donación de los diarios de guerra de Walter Materna, un soldado de la Wehrmacht. Allí, Matthäus encontró una copia de la famosa foto con una calidad superior a la conocida y una anotación reveladora en el reverso: "Finales de julio de 1941. Ejecución de judíos por las SS en la Ciudadela de Berdichev".

Este dato corrigió un error histórico de décadas: el crimen no ocurrió en Vínnitsa, sino en Berdichev, a unos 150 kilómetros de Kiev, el 28 de julio de 1941.

La IA y la cara del asesino

Tras publicar estos primeros hallazgos, Matthäus recibió el mensaje de un lector que creía reconocer en el verdugo a un familiar de su esposa. Aportaron fotos de la época de un tío llamado Jakobus Onnen. Acá entró en juego la tecnología: al aplicar software de reconocimiento facial basado en IA sobre las imágenes históricas, las comparaciones arrojaron un índice de similitud de entre 98,5% y 99,9%.

Nacido en 1906 cerca de la frontera con Holanda, Onnen provenía de una familia de clase media y era profesor de francés, inglés y deportes. Se unió a las SA en 1931 y luego pasó a las SS. En junio de 1941, fue asignado al Einsatzgruppe C, los escuadrones de la muerte responsables del asesinato de cientos de miles de judíos en la Unión Soviética.

En la foto, Onnen muestra lo que el historiador define como una "indiferencia performativa" y una "naturalidad procesal" al momento de matar. Nunca enfrentó a la justicia, ya que murió en agosto de 1943 durante un ataque partisano en Ucrania.