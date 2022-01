Diputado británico y exsoldado se postula para disputarle el liderazgo al premier si es apartado

El diputado conservador británico y exsoldado Tom Tugendhat se postuló hoy como candidato a primer ministro, y se convirtió así en el primer miembro de la formación que expresó su intención de disputarle el liderazgo a Boris Johnson si avanza una moción de confianza interna debido a las fiestas organizadas por el Gobierno durante la pandemia.

Presidente de la comisión de Asuntos Exteriores en el Parlamento y crítico con la forma en la que su Gobierno gestionó la crisis de Afganistán, el legislador admitió que no sabe si obtendría los apoyos necesarios, aunque el diario Daily Mail asegura que cuenta con respaldos en el sector más centrista del partido.

"No he estado haciendo campaña para reunir respaldos y no sé si podría" lograrlos, afirmó a la cadena Times Radio.

Johnson enfrenta el pedido de renuncia tanto de diputados de la oposición como de los propios conservadores, que están esperando que se publique el resultado de la investigación oficial sobre las fiestas para avanzar con una posible moción de censura.

Al menos 54 parlamentarios conservadores están listos para pedir esa moción que pone en jaque el futuro del primer ministro en el cargo, de acuerdo al conteo filtrado a los medios de comunicación.

Hay informes de al menos 17 reuniones en edificios gubernamentales mientras estaban vigentes las restricciones del coronavirus.

El premier fue acusado de asistir a un picnic al aire libre en mayo de 2020, cuando estaban prohibidos las reuniones sociales por la pandemia, tras una invitación a más de 100 empleados de la residencia oficial.

Luego se informaron de otras dos celebraciones del personal de Downing Street, la residencia oficial de Gobierno, que ocurrieron el 16 de abril de 2021 y se prolongaron hasta la madrugada, durante el confinamiento y mientras el país estaba de luto por la muerte del príncipe Felipe, esposo de la monarca británica Isabel II.

Además de una investigación política, la Policía Metropolitana (Met) anunció esta semana que también analizará lo ocurrido para determinar si se violaron las leyes vigentes.

Con información de Télam