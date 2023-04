Evo Morales reveló que fue operado y negó tener un tumor maligno

El ex presidente de Bolivia contó que fue intervenido quirúrgicamente, pero destacó que los exámenes mostraron que no se trataba de un tumor maligno.

El expresidente boliviano Evo Morales reveló este domingo que fue operado por un problema en la próstata aunque aseguró que, tras los exámenes que se realizó, los médicos descartaron un tumor maligno.

Morales contó que fue internado en un hospital a fines de marzo por un malestar en la próstata y se lo sometió a estudios de biopsia, pero los resultados concluyeron que no había nada maligno. "Y me operaron", amplió Morales, de 63 años, en una entrevista en la radio de los cocaleros Kawsachun Coca del Chapare boliviano (centro).

Según detalló, personal del presidente venezolano Nicolás Maduro se comunicó con él estando convaleciente y por eso viajó a Caracas la semana pasada. Una vez que estuvo en Venezuela se realizó nuevos chequeos.

"Los médicos decían que mi corazón parecía de un chico de 15 años", bromeó Morales, quien agregó que volvió "contento" a Bolivia. En julio de 2018, fue operado en La Paz de un tumor, sin revelarse de qué tipo ni en qué parte del cuerpo. En abril de 2017 se le extrajo un nódulo benigno en la garganta en Cuba. También fue operado dos veces de la rodilla por problemas derivados de su afición por el fútbol.

El ex mandatario es líder del partido de gobierno Movimiento Al Socialismo (MAS) y mantiene fuertes diferencias con la administración del presidente Luis Arce. En marzo pasado, durante el acto por el aniversario por la fundación del MAS, le envió un mensaje a Arce: "No hay mucho movimiento económico, no estamos como antes, saben todas y todos. Es importante repasar y mejorar la gestión pública. Hermano Lucho presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente".

El litio se metió de lleno en la interna del oficialismo en Bolivia

Las declaraciones de la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre el interés de China en el triángulo del litio que forman Argentina, Chile y Bolivia entraron de lleno en la interna del oficialismo boliviano y abrieron un nuevo capitulo en una crisis que lleva varios meses. Mientras al Congreso de Bolivia ingresaron al menos dos proyectos de ley de la oposición que buscan desnacionalizar la producción del litio, diputados muy cercanos al ex mandatario Evo Morales denunciaron que el hijo del presidente Luis Arce está haciendo lobby para permitir que una empresa de origen chino participe del proceso de extracción de ese recurso.

Si bien Bolivia fue el último país de la región en empezar el proceso de extracción e industrialización del litio (2014), tuvo la particularidad -a diferencia de sus vecinos- de instalar un sistema enteramente estatal de entrada. Lo logró a través de la ley 928 y el decreto 181 que crearon la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y le otorgó la exclusividad en la etapa de extracción. Poco tiempo antes del golpe a Evo, el entonces presidente había logrado un acuerdo con una empresa alemana para que participe en la instancia de fabricación de baterías de litio. Después de idas y vueltas y el golpe en el medio, Arce logró retomar algo de esa iniciativa y hasta ahí no cambiar las líneas fundamentales del masismo.

Con información de Télam