Boca Juniors acuerda regreso de Arruabarrena como DT en fútbol argentino

Rodolfo Arruabarrena

Boca Juniors llegó a un acuerdo con ‌Rodolfo Arruabarrena para ‌que regrese al equipo tras diez años como el nuevo entrenador, luego de la salida de Claudio Ubeda debido a los malos resultados.

"El viernes ​o sábado ⁠llegará al país para ‌firmar el contrato por ⁠18 meses", dijo ⁠a Reuters una fuente del cuerpo técnico de Arruabarrena.

El "Vasco" tendrá su ⁠segundo ciclo al frente del ​equipo, tras su ‌paso entre 2014 y ‌2016 en el cual ⁠ganó una liga y una copa local. Después, el DT se radicó en España ​y ‌siguió su carrera en Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita y Egipto.

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Arruabarrena tuvo además una etapa como futbolista ⁠de Boca entre 1993 y 2000, cuando ganó dos campeonatos locales y una Copa Libertadores.

"Está todo acordado, ahora la parte más difícil es levantar al equipo", indicó ‌una fuente de la directiva de Boca.

En este regreso, Arruabarrena se encontrará con un club que lleva tres años sin conseguir ‌un título y que se quedó sin DT tras las eliminaciones ‌tempranas en ⁠los octavos de final del Torneo Apertura ​y de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con información de Reuters