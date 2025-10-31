Una encuesta clave del BCE prevé que la inflación seguirá cerca del objetivo

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania

ORT, 31 oct (Reuters) -La inflación de la eurozona se mantendrá en o cerca del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo en los próximos años, y se prevé que el crecimiento se aproxime lentamente a su potencial, según mostró el viernes una encuesta clave del BCE.

El jueves, el BCE mantuvo sin cambios los tipos de interés en su tercera reunión consecutiva, argumentando que las perspectivas de inflación se mantienen prácticamente sin cambios, dado que el crecimiento de los precios se encuentra en torno al objetivo del 2% y probablemente se mantendrá cerca de este nivel en los próximos años.

Según la encuesta trimestral del BCE a expertos en previsión económica, que es un elemento clave en las deliberaciones sobre política monetaria, la inflación disminuirá hasta el 1,8% el próximo año para volver al 2,0% en 2027, en línea con la predicción de la encuesta anterior de hace tres meses, y 0,1 puntos porcentuales por encima de las propias previsiones del BCE.

A más largo plazo, es decir, en 2030, la inflación se situaría en el 2,0%, sin cambios respecto al tercer trimestre.

Según las proyecciones internas del BCE, la inflación de octubre, prevista para las 1000 GMT, experimentará un ligero descenso, hasta el 2,1%, desde el 2,2% del mes anterior, antes de caer hasta el 1,6% a principios de 2026. A continuación, se prevé que vuelva lentamente al 2% a mediados de 2027.

El crecimiento económico, del 1,2% este año, se ralentizará hasta el 1,1% en 2026, antes de repuntar hasta el 1,4% en 2027 y situarse en torno al 1,3% a largo plazo. Todas las previsiones para 2026 y años posteriores se mantienen sin cambios respecto a los tres meses anteriores.

