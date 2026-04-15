Embajador de EEUU en la ONU parece torpedear la candidatura de Bachelet a la Secretaría General

FOTO DE ARCHIVO: La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, asiste a un evento en la Universidad de Valparaíso.

Por David Brunnstrom y ​Patricia Zengerle

WASHINGTON, 15 abr (Reuters) - El representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, pareció echar por tierra el miércoles la candidatura ‌de la expresidenta chilena Michelle ‌Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general del organismo internacional al afirmar que compartía las preocupaciones de un senador estadounidense sobre su idoneidad para el cargo.

En una audiencia de una comisión del Senado de Estados Unidos, el senador republicano Pete Ricketts, de Nebraska, acusó a Bachelet de haberse andado con rodeos como alta comisionada de las Naciones Unidas para los ​Derechos Humanos en ⁠un informe de 2022 al no calificar de genocidio las acciones de ‌China contra los musulmanes uigures, y de haber promovido además ⁠el aborto como un derecho humano fundamental.

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Waltz ⁠dijo que, en estos momentos, no estaba en condiciones de decir a quién apoyaría Estados Unidos para sustituir al secretario general de la ONU, António ⁠Guterres, ni a quién se opondría. Sin embargo, en respuesta a ​Ricketts, señaló: "Comparto sus preocupaciones".

Añadió que estaba seguro de ‌que el secretario de Estado de Estados ‌Unidos, Marco Rubio, también las compartía.

Este año se elegirá un nuevo ⁠secretario general de las Naciones Unidas para un mandato de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2027.

El apoyo de los cinco miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ​ONU -Estados Unidos, ‌Rusia, China, Reino Unido y Francia- es vital para que un candidato resulte elegido.

Bachelet también se ganó la antipatía de China por el informe sobre los uigures, en el que se afirmaba que la detención de uigures y otros musulmanes en la provincia ⁠china de Xinjiang podría constituir crímenes contra la humanidad.

Un representante de la campaña de Bachelet no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Waltz dijo que la opinión generalizada en Nueva York, donde tiene su sede la ONU, era que, dado que nunca había habido una mujer secretaria general, ni tampoco una procedente de América Latina, la futura líder de la ONU debería ser, por ‌lo tanto, una mujer latinoamericana.

"Hemos adoptado la postura de que simplemente necesitamos a la mejor persona", dijo. "Y esta institución necesita desesperadamente un liderazgo fuerte y eficaz".

Waltz dijo: "Reforma, reforma, reforma (...) y volver a lo básico en materia de paz y seguridad será nuestra máxima prioridad".

Bachelet fue alta comisionada de las Naciones Unidas para ‌los Derechos Humanos entre 2018 y 2022 y directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013.

Los demás candidatos declarados son Rafael Grossi, un veterano diplomático argentino ‌que actualmente ocupa ⁠el cargo de director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; y Macky Sall, ​expresidente de Senegal.

Los candidatos participarán la próxima semana en diálogos interactivos en las Naciones Unidas que se retransmitirán en directo, comenzando con Bachelet el martes.

Con información de Reuters