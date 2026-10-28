El avión de Bolsonaro: partió de madrugada desde Iguazú

El avión privado Gulfstream G400, en el que diferentes versiones a lo largo del martes indicaron que iban a utilizar el senador brasileño y excandidato a presidente Flávio Bolsonaro y su familia, despegó este miércoles a las 00:22 del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones.

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En medio de la polémica por la fuga de Bolsonaro, una combi gris con patente brasileña ingresó este martes por la noche al aeropuerto de Puerto Iguazú y trasladó a un grupo de personas hasta la pista del centro del aeropuerto. El vehículo fue escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en medio de un fuerte operativo de seguridad, según se pudo observar en las transmisiones de C5N y TN desde el lugar.

El vuelo LV-JQW en las diferentes plataformas que permiten monitorear su trayecto en tiempo real no informó el destino final. Pero sí se pudo observar que evitó ingresar al territorio brasileño y se dirigió hacia el norte a través de Paraguay.

La Policía Federal de Brasil canceló al mediodía los pasaportes comunes y diplomáticos del senador Bolsonaro en el sistema de la corporación luego de una decisión del ministro Alexandre de Moraes, del STF (Tribunal Supremo Federal). La cancelación se produjo después de que el excandidato presidencial no presentara la documentación requerida por el Tribunal Supremo Federal en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

A lo largo del martes, desde el Gobierno afirmaron que el hijo de Jair Bolsonaro, que perdió el último domingo en el balotaje con Lula, no había pisado el suelo argentino. "La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina. A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente, se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", escribieron en Presidencia.

¿Su destino es Estados Unidos?

Durante toda la jornada, diferentes medios brasileños confirmaron que tanto Flávio como su esposa e hijas viajaron a Estados Unidos e incluso por la tarde-noche daban por hecho que se encontraban en suelo norteamericano.

Según la agencia Reuters, tres fuentes indicaron que el Departamento de Estado tenía previsto concederles a él y a su familia los visados ​​de entrada.

Trump no mencionó la huida de Bolsonaro durante el acto de campaña que realizó por la tarde en Texas, pero repitió que la votación brasileña "parecía otra elección amañada".

Por su parte, Lula, desde Brasilia, dijo que acababa de enterarse de que Flavio había abandonado el país y aseguró que su excontrincante debía quedarse en el país "y probar que las acusaciones no son verdaderas". "Que se haya ido es una vergüenza", remarcó.

"Yo intenté que él demostrara, hacer probar que es honesto, entregando la apertura de cuentas a la justicia electoral y él no lo entregó", arremetió el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Un diputado bolsonarista confirmó la huida a Estados Unidos