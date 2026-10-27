El primo de Flávio Bolsonaro reveló los motivos de su huida y sorprendió al mencionar a Milei

El primo del senador y ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro, Leonardo Rodríguez de Jesús, confirmó este martes que el senador y ex candidato presidencial salió de Brasil y está "seguro" en Estados Unidos. Aseguró que la decisión de huir se dio porque "Brasil ya no es un país seguro" y que eligió Estados Unidos porque el gobierno del presidente Donald Trump "es compatible" con el pensamiento de su familia "y del presidente argentino Javier Milei".

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"Flávio está seguro en Estados Unidos. Ya formaba parte de sus planes salir de Brasil porque estaba alertado de las medidas del juez Alexandre de Moraes respecto a sus documentos", afirmó Rodríguez de Jesús. Explicó también que la salida del territorio brasileño la tramitó "con su pasaporte italiano".

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