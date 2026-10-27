El primo de Flávio Bolsonaro reveló los motivos de su huida y sorprendió al mencionar a Milei

El primo del senador y ex candidato presidencial Flávio Bolsonaro, Leonardo Rodríguez de Jesús, confirmó este martes que el senador y ex candidato presidencial salió de Brasil y está "seguro" en Estados Unidos. Aseguró que la decisión de huir se dio porque "Brasil ya no es un país seguro" y que eligió Estados Unidos porque el gobierno del presidente Donald Trump "es compatible" con el pensamiento de su familia "y del presidente argentino Javier Milei".
MÁS INFO
"Flávio está seguro en Estados Unidos. Ya formaba parte de sus planes salir de Brasil porque estaba alertado de las medidas del juez Alexandre de Moraes respecto a sus documentos", afirmó Rodríguez de Jesús. Explicó también que la salida del territorio brasileño la tramitó "con su pasaporte italiano".
Noticia en desarollo