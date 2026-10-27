La fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos generó versiones sobre una posible salida desde Iguazú, Misiones.

La fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos generó versiones sobre una posible salida desde Iguazú, Misiones. Sin embargo, en el Gobierno argentino fueron tajantes ante El Destape: "No pisó suelo argentino".

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La salida de Bolsonaro se habría dado por Venezuela, aunque hay versiones sobre un paso por Asunción, Paraguay. El candidato que perdió contra Lula da Silva las elecciones en Brasil tenía prohibida la salida de su país por estar investigado en una causa judicial por presunto lavado de dinero.

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Rumbo a Miami y con pedido de asilo: los detalles de la fuga que sacude a la región

Medios brasileños confirmaron que Bolsonaro se fugó y que aterrizará en Miami en las próximas horas junto a su familia y pedirá asilo político al Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Giran varios interrogantes sobre el comienzo del plan de fuga a raíz de que el portal argentino Infobae publicó a la madrugada que un avión privado lo esperaba anoche a Bolsonaro y su familia en Iguazú para ir rumbo a Miami.

El misterio de Iguazú: entre el avión privado y la desmentida oficial

¿Fue un plan fallido que Bolsonaro tuvo que abortar por la publicación de la noticia? ¿O fue un método de distracción para su huida? ¿Fue un plan del candidato brasileño con el Gobierno argentino, con la intermediación de Santiago Caputo y el Gobierno de EE. UU., que se filtró y llegó a la prensa y se tuvo que modificar?

Esto último, de que a Caputo lo habrían traicionado y filtraron el plan con una foto del avión en Iguazú a la prensa, fue desmentido por el entorno del asesor de Milei a El Destape: "Es inverosímil esa historia", expresaron.

A su vez, el asesor presidencial, Santiago Caputo, salió fuerte en Twitter. "Todos escribiendo rumores basados en rumores. Qué papelón los medios argentinos", afirmó sobre la noticia de que Bolsonaro habría estado en Argentina.

En Casa Rosada fueron contundentes sobre esa afirmación: "Bolsonaro no solo no pisó Iguazú, sino que no pisó el suelo argentino", afirmó una alta fuente del Gobierno a El Destape.

¿Qué dijeron el Gobierno argentino y Migraciones ante el escándalo?

Desde la mañana, el Gobierno argentino publicó un comunicado para despegarse: "La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina. A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente, se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", escribieron en Presidencia. Migraciones depende de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Lo único que se sabe al momento es que definitivamente Flávio Bolsonaro se dirige a Estados Unidos en un vuelo con destino a Florida junto con su esposa y sus dos hijas, según el medio brasileño Metrópoles. El senador, que tiene una prohibición de salir del país por la Justicia y enfrenta investigaciones por lavado de dinero, está desaparecido en las últimas horas y es buscado. Ya funcionarios estadounidenses confirmaron que el excandidato brasileño está en vuelo. ¿Milei sabía que su amigo candidato se iba a fugar? ¿Fue parte del plan? Las dudas que recorren hoy los pasillos de la Rosada.