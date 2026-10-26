Javier Milei tuvo una mala noche. La derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil cayó muy mal por lo sorpresivo de la novedad. El Presidente argentino estaba convencido de que le ganaba a Lula da Silva desde el final de la primera vuelta, hace tres semanas. Así lo hacía saber a su entorno. Por eso se la jugó públicamente por él. Pero el domingo vivió una pesadilla.

{{{htmlAmp}}}

El mandatario siguió el minuto a minuto desde la quinta de Olivos. Primero, muy entusiasmado. Y luego enojado con la situación. El mandatario no quiere decir ninguna palabra sobre las elecciones. Es el único presidente de América Latina que no tuiteó nada sobre el tema. Milei estuvo 20 horas sin actividad en su cuenta de X @JMilei. Una rareza. Recién lo hizo para celebrar la llegada del papa León XIV al país.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La interna en la Casa Rosada tras el triunfo de Lula

En el Gobierno este hecho generó una tensión fuerte. El silencio de Milei aturde. Karina Milei impulsa un comunicado de Presidente o Cancillería que Milei se niega a hacer.

"Karina está haciendo lo imposible para convencerlo. Quizás antes que termine el día lo logre. No es fácil", reveló a El Destape una fuente inobjetable del oficialismo que tiene diálogo con ambos.

Entre el "efecto reelección" y las denuncias de fraude: la narrativa del Gobierno

La línea del Gobierno hoy es que este triunfo le da a Milei la esperanza de que los oficialismos pueden reelegir. Fue la primera reacción del lado del caputismo. Incluso el propio asesor Santiago Caputo escribió en ese sentido, al igual que uno de sus laderos, como Felipe Núñez, funcionario de Luis Caputo.

La otra línea es esperar a que la Justicia determine si es válido el reclamo de Bolsonaro de declarar nulo el balotaje por la extensión de la votación en las elecciones de ayer. Para algunos en el Gobierno "hubo fraude".

¿Por qué faltó Patricia Bullrich a la reunión de gabinete de Milei?

Karina no es la única que le reclama al Gobierno sacar un comunicado sobre las elecciones en Brasil. La otra es Patricia Bullrich, que faltó hoy a la reunión de gabinete que encabezó Milei desde las 9 de la mañana.

Bullrich está enojada con Milei por las frases del viernes con las periodistas que "quemaría en la hoguera" y por la reacción de Milei a las elecciones de Brasil.

"Pato" está arrancando en un camino para romper con La Libertad Avanza y ser candidata a presidenta en 2027 con otro espacio. Pero quienes la rodean afirman que el paso no quiere darlo ella para no poner en crisis al Gobierno. Espera un hecho que la expulse del espacio.