Diputados de Bolsonaro se reúnen tras su huida a EE.UU y el PT pide su detención

Mientras cada vez más medios extranjeros confirman que Flávio Bolsonaro huyó en avión a Estados Unidos, el Partido Liberal (PL) convocó a una reunión de emergencia en Brasilia al conocerse su escape. Al mismo tiempo, el bloque del Partido de los Trabajadores (PT) de la Cámara de Diputados pidió su prisión preventiva y solicitó la emisión de alerta rojas de Interpol.

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El partido de Bolsonaro congregará a parte de sus dirigentes en el complejo Brasil 21, en la ciudad de Brasilia, tras conocerse que el excandidato de derecha llegó esta tarde al país gobernado por Donald Trump. Según informó el medio brasileño Metrópoles, no todos los miembros del PL estaban al tanto de su decisión de salir del país.

De acuerdo al mismo medio local, el senador emprendió esta mañana un vuelo con destino a Florida junto con su esposa y sus dos hijas, dos días después de perder el balotaje contra Lula Da Silva.

También la agencia Reuters informó que funcionarios estadounidenses confirmaron que el excandidato brasileño está en vuelo a Estados Unidos. Bolsonaro, que estaba desaparecido en las últimas horas, tiene una prohibición de salir del país por la Justicia brasileña y enfrenta investigaciones por lavado de dinero en el país vecino.

En paralelo, la bancada del PT de la Cámara de Diputados de Brasil presentó una solicitud de prisión preventiva y un pedido de emisión de alerta roja de Interpol.

"Él sabía que sería investigado y tendría que responder por los crímenes que cometió. ¡Una vergüenza! Imagina tener a un tipo como este como presidente de Brasil!", escribieron los diputados del PT en su cuenta de X.

La confirmación de un diputado bolsonarista

Por su parte, el diputado Mauricio Marcon aseguró en un video publicado en su cuenta de X que el excandidato presidencial había partido rumbo a Estados Unidos para "exiliarse". En su mensaje, además, trazó un paralelismo con la dirigente venezolana María Corina Machado, quien "escapó de la dictadura" de Nicolás Maduro.

"Bueno, amigos, está confirmado, Flávio Bolsonaro -aún se desconoce si irá vía Venezuela o Argentina- tomó un vuelo y se exilia en Estados Unidos", sostuvo Marcon.