Trump ya empieza a sembrar dudas y dice que solo aceptaría una derrota si las elecciones "son honestas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso condiciones a su eventual reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para la próxima semana. El mandatario aseguró que respetará el resultado si los comicios son "honestos", en un contexto de creciente preocupación republicana por una posible derrota que le permita a la oposición demócrata recuperar el control del Congreso.

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"Lo haré, si son elecciones honestas", respondió Trump este martes ante la consulta de periodistas, antes de viajar a Texas para participar de un acto de campaña. En las últimas semanas, el mandatario volvió a insistir, sin pruebas, con sus denuncias de fraude electoral masivo en los comicios de 2020 que derivaron en la toma del Capitolio en enero de 2021.

El presidente también se refirió a la posibilidad de tener que gobernar con un Congreso controlado por los demócratas, en caso de que su partido pierda la mayoría en la Cámara de Representantes o en el Senado. "Encontraremos la manera. Miren, tengo un fuerte poder de veto. Espero que no sea así, pero si sucede, ya pasó antes con muchos presidentes", sostuvo Trump en la base aérea de Andrews, cerca de Washington.

Asimismo, el jefe de Estado estadounidense agregó: "Tenés un fuerte poder de veto y terminás trabajando en acuerdos".

Trump ofrece un millón de dólares a quien pruebe que hubo o habrá fraude

El pasado lunes, Donald Trump anunció una recompensa de un millón de dólares por información sobre fraude electoral en Estados Unidos, en un nuevo intento de reforzar su afirmación de que ganó las elecciones de 2020 y a días de las legislativas de mitad de mandato. "Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude", sostuvo en su plataforma Truth Social.

El viernes, indicó que pidió al Departamento de Justicia que presente un recurso preventivo en caso de victoria demócrata en las elecciones al Senado en Alaska, por el riesgo de "confusión", debido que en la papeleta de votación habrá dos Dan Sullivan, uno el senador republicano que busca la reelección y el otro un candidato independiente.