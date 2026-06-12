Airbus, Indra y otras empresas ofrecen a España una alternativa al proyecto del caza FCAS

FOTO DE ARCHIVO. Visitantes pasan por delante de una maqueta del avión de combate Lockheed Martin F-35 durante la Exposición Internacional Aeroespacial ILA en el aeropuerto de Schoenefeld en Berlín, Alemania

​Varias empresas del sector de la defensa, entre las que se encuentran ‌el gigante aeroespacial ‌europeo Airbus e Indra , firmaron el jueves una declaración conjunta en la que ofrecen al Ministerio de Defensa español sus capacidades para desarrollar una alternativa al proyecto del caza FCAS.

Las empresas se mostraron ​dispuestas a colaborar ⁠con otros países europeos para llevar ‌a cabo las próximas fases ⁠de desarrollo del sistema ⁠de combate de sexta generación, según la declaración firmada por Airbus, GMV, Grupo Oesia, Indra, ⁠ITP Aero y Sener.

• Las ​empresas afirmaron que su objetivo ‌era que un sistema ‌de combate alternativo estuviera listo hacia ⁠2040.

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• Francia y Alemania acordaron descartar el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), pero seguirán ​desarrollando un ‌sistema de drones y una red de datos relacionados, dijeron el lunes a Reuters dos responsables del Gobierno alemán.

• La decisión de cancelar ⁠el FCAS se produjo después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, llegaran a la conclusión de que Airbus y la empresa francesa Dassault Aviation no eran capaces de ‌alcanzar un acuerdo.

• España, que participaba en el proyecto a través de sus participaciones en Indra y Airbus, calificó la cancelación del proyecto como un "fracaso de las políticas" ‌para Europa.

• "Se han antepuesto los intereses de la industria a los intereses de la seguridad ‌y la ⁠defensa de Europa", dijo el martes a los periodistas la ​ministra de Defensa española, Margarita Robles.

Con información de Reuters