Airbus, Indra y otras empresas ofrecen a España una alternativa al proyecto del caza FCAS

Varias empresas del sector de la defensa, entre las que se encuentran el gigante aeroespacial europeo Airbus e Indra , firmaron el jueves una declaración conjunta en la que ofrecen al Ministerio de Defensa español sus capacidades para desarrollar una alternativa al proyecto del caza FCAS.
Las empresas se mostraron dispuestas a colaborar con otros países europeos para llevar a cabo las próximas fases de desarrollo del sistema de combate de sexta generación, según la declaración firmada por Airbus, GMV, Grupo Oesia, Indra, ITP Aero y Sener.
• Las empresas afirmaron que su objetivo era que un sistema de combate alternativo estuviera listo hacia 2040.
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• Francia y Alemania acordaron descartar el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), pero seguirán desarrollando un sistema de drones y una red de datos relacionados, dijeron el lunes a Reuters dos responsables del Gobierno alemán.
• La decisión de cancelar el FCAS se produjo después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, llegaran a la conclusión de que Airbus y la empresa francesa Dassault Aviation no eran capaces de alcanzar un acuerdo.
• España, que participaba en el proyecto a través de sus participaciones en Indra y Airbus, calificó la cancelación del proyecto como un "fracaso de las políticas" para Europa.
• "Se han antepuesto los intereses de la industria a los intereses de la seguridad y la defensa de Europa", dijo el martes a los periodistas la ministra de Defensa española, Margarita Robles.
Con información de Reuters