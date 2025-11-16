Ucrania se asegura la importación de GNL EEUU desde Grecia para cubrir necesidades invernales

El presidente ucraniano Zelenskiy habla durante un encuentro con los medios de comunicación en Kiev

, 16 nov (Reuters) -Ucrania se ha asegurado la importación de gas natural licuado (GNL) estadounidense procedente de Grecia para cubrir sus necesidades invernales desde diciembre hasta marzo del próximo año, informaron el domingo funcionarios griegos y ucranianos durante una visita a Atenas del presidente Volodímir Zelenski.

Ucrania importará gas a través de un gasoducto que atraviesa la península balcánica para asegurar el suministro crítico tras los ataques rusos a infraestructuras energéticas e instalaciones de producción de gas.

La compañía de gas griega DEPA y la empresa estatal ucraniana Naftogaz afirmaron en un comunicado conjunto que el acuerdo entraba en vigor a partir de diciembre. Zelenski, que habló junto al Primer Ministro griego Kyriakos Mitsotakis, dijo que las entregas comenzarían en enero.

«Reconstruimos cada vez que los rusos destruyen, pero esto realmente requiere tiempo, mucho esfuerzo, equipos y, en cuanto al gas... importaciones para compensar la destrucción por los rusos de nuestra propia producción», declaró Zelenski a la prensa.

(Reportaje de Dan Peleschuk en Kiev y Angeliki Koutantou en Atenas. Reportaje adicional de Lidia Kelly en Melbourne y Renee Maltezou en Atenas. Edición de William Mallard y Alexander Smith)