"Imbéciles imperialistas de YouTube", dice Maduro tras cierre de su canal en la red social

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece una conferencia de prensa en Caracas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó el viernes de "imbéciles imperialistas" a la red social YouTube tras la reciente eliminación de su canal oficial, una decisión que calificó de "censura".

La cuenta de Maduro, contaba con más de 200.000 suscriptores, en las que transmitía sus discursos en actividades de Gobierno y eventos políticos. Algunos medios oficiales venezolanos informaron a finales de la semana pasada que el canal fue desconectado.

"Quiten todas las cuentas que les de la gana imbéciles, imbéciles imperialistas", dijo Maduro en una actividad con el Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, transmitida por el canal estatal de televisión.

Maduro agregó que a pesar de la medida, sus seguidores lo siguen viendo por la red social.

"Sigan con la censura imbéciles imperialistas de YouTube, sigan con la censura, los que tomaron la decisión los felicito, un bono de productividad por imbéciles, empleados del mes", señaló el mandatario venezolano.

YouTube, propiedad de Google, no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

La eliminación de la cuenta ocurre en medio de un despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe contra el narcotráfico.

Con información de Reuters