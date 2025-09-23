Xinhua celebró un encuentro con medios argentinos para fortalecer lazos de cooperación

Representantes de la Agencia de Noticias Xinhua y de diversos medios argentinos asisten a un encuentro destinado a promover los servicios de Xinhua en el país y a reforzar la cooperación informativa entre ambas partes, en Buenos Aires, capital de Argentina, el 22 de septiembre de 2025. (Xinhua/Martín Zabala)

La Agencia de Noticias Xinhua está abocada a la tarea de fortalecer su vínculo con medios argentinos para proporcionar una visión amplia y respetuosa de los estándares internacionales de lo que acontece en todo el mundo. Es por eso que este lunes celebró un encuentro con los principales medio del país, entre los que estuvo El Destape, para profundizar los lazos de cooperación.

Representantes de la Oficina Regional para América Latina de Xinhua indicaron que la agencia mantiene vínculos con medios de comunicación, centros de estudio y pensamiento de Argentina y la región, y remarcaron su interés de "estrechar los vínculos para potenciar el mayor conocimiento de China en la región y de América Latina en China".

"Xinhua ha establecido una red global de cobertura de noticias e informaciones, y ha construido un sistema de comunicación multilingüe, multimedia, multicanal, multinivel y multifuncional. Ofrece productos noticiosos de textos, fotografías, infografías, audios y videos en 15 idiomas cada día a más de 8.000 medios de comunicación en todo el mundo. La Agencia también es la única agencia de noticias no occidental reconocida por el Comité Olímpico Internacional", mencionó el director regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua, Jiang Yan.

Jiang agregó que el Think Tank de Alto Nivel de Xinhua es el único think tank de tipo mediático entre los think tanks de alto nivel de China y precisó que "se enfoca principalmente en la investigación de políticas y realiza estudios prospectivos, estratégicos, sobre temas importantes nacionales e internacionales".

"Xinhua también es una institución clave para el desarrollo del sector financiero en China, dedicándose a servicios de información económica, y cuenta con un servicio que se llama 'Xinhua Silk Road', que es una plataforma integral de servicios de información. Los usuarios son gobiernos, empresas e instituciones académicas dentro y fuera de China", agregó Jiang.

En un panel de comentarios sobre la colaboración entre las partes, el jefe de redacción de la revista "Contraeditorial", Fernando Capotondo, expresó que "Xinhua es una fuente de consulta obligada. Hoy es imposible no remitirse a Xinhua, es casi una obligación, en honor a la pluralidad, remitirse a Xinhua para saber qué dicen los chinos, consultar qué dice China, ese país que está en ascenso".

Por su parte, la directora de la Agencia Noticias Argentinas (NA), Mayra García, valoró la experiencia de colaboración que firmó con la agencia: "Todo lo que nos llega de Xinhua tiene una calidad muy buena, no solamente notas de texto, sino también fotografías e infografías, lo que nos permite dar un servicio de calidad a nuestros clientes".