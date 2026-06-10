El presidente chino Xi Jinping saluda al líder norcoreano Kim Jong-un a su partida tras su visita de Estado a Pionyang, Corea del Norte

El ​presidente chino, Xi Jinping, dijo que él y el líder norcoreano, Kim Jong-un, habían alcanzado un "importante consenso" ‌y acordado salvaguardar la ‌paz regional y mundial, en un mensaje de agradecimiento tras su visita a Pionyang, informó el miércoles la agencia estatal norcoreana KCNA.

En el mensaje difundido íntegramente por la KCNA, Xi dijo que ambas partes habían "intercambiado opiniones en profundidad sobre asuntos de interés común y alcanzado una serie de ​importantes consensos conjuntos", ⁠lo que refleja su determinación de profundizar aún más ‌sus lazos.

De cara al futuro, Xi dijo que ⁠estaba dispuesto a trabajar con Kim "basándose ⁠en intereses fundamentales y a largo plazo" para "salvaguardar, consolidar y desarrollar de forma constante" las relaciones bilaterales y contribuir en ⁠mayor medida a la paz y el desarrollo ​regional y mundial.

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También dijo que la visita ‌había "concluido con éxito" y que ‌las relaciones habían entrado en "una nueva etapa histórica", al ⁠tiempo que expresó su esperanza de volver a reunirse con Kim.

Xi visitó Pionyang de lunes a martes en su primer viaje a Corea del Norte en siete años. Xi ​dijo que ‌la visita había establecido un entendimiento más profundo y completo que abría un camino más claro para el desarrollo de las relaciones, según informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Los dos líderes ⁠acordaron ampliar la cooperación en los ámbitos político, económico, comercial y cultural, al tiempo que se comprometieron a estrechar la comunicación estratégica entre sus gobiernos, informaron los medios de comunicación estatales de ambos países.

"La cooperación práctica es una importante fuerza motriz del desarrollo de las relaciones entre China y la RPDC", señaló ‌Xinhua, destacando también sectores como la agricultura, la tecnología y la construcción.

Ambos países también deberían aprovechar la reapertura total de los pasos fronterizos y la reanudación de los vuelos de aviación civil y los trenes internacionales de pasajeros, según medios ‌de comunicación oficiales chinos.

Otras informaciones de la KCNA del miércoles indicaron que los dos líderes rindieron homenaje en la Torre de la ‌Amistad Sino-Coreana ⁠de Pionyang, que conmemora a los soldados chinos fallecidos en la Guerra de Corea, y visitaron ​una escuela de formación política para cuadros del partido.

Con información de Reuters