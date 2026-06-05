La Rioja realizará una nueva Eco Feria para promover la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible: los detalles

Llega a La Rioja la cuarta edición de la Eco Feria, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca fomentar la conciencia ambiental y visibilizar proyectos vinculados al desarrollo sostenible. La actividad tendrá lugar el próximo 6 de junio en el Parque de las Juventudes con acceso libre y gratuito.

Durante la jornada, organizada por la Secretaría de Ambiente, los asistentes podrán recorrer distintos espacios temáticos, participar de actividades interactivas y conocer iniciativas impulsadas por organismos públicos, instituciones educativas, empresas y organizaciones comprometidas con el cuidado del entorno.

La feria contará con la presencia de emprendedores ambientales y referentes de distintos sectores que expondrán experiencias relacionadas con la economía circular, el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y las prácticas productivas sustentables.

Un espacio para promover hábitos sostenibles

Además, se ofrecerán talleres, muestras y propuestas participativas destinadas a acercar a la comunidad conceptos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al compromiso ciudadano con el ambiente. La iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro donde confluyan la educación ambiental, la innovación y la participación social.

La programación incluirá una variada agenda artística y cultural con presentaciones de bandas locales, espectáculos de folklore, cuarteto y rock, además de la participación de un coro juvenil y academias de danza de distintos estilos, entre ellos k-pop, danzas árabes y contemporáneas.

También habrá clases abiertas de zumba y yoga, propuestas pensadas para promover hábitos saludables y generar espacios de recreación para personas de todas las edades. Los más pequeños contarán con un espacio especialmente diseñado para ellos, donde podrán participar de juegos, talleres y actividades lúdicas orientadas a la educación ambiental.

Asimismo, la Escuela Municipal de Circo formará parte de la jornada con intervenciones recreativas y espectáculos destinados al público infantil. Como complemento de las actividades previstas, el Ejército Argentino acompañará el encuentro y ofrecerá chocolate caliente a los asistentes.

Compromiso con el desarrollo sostenible

Desde la organización destacaron que la Eco Feria representa una instancia de articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para fortalecer el compromiso colectivo con el cuidado del ambiente.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover prácticas responsables, incentivar la participación ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

Con una programación diversa y una fuerte impronta educativa, la cuarta edición de la Eco Feria buscará consolidar un espacio donde el aprendizaje, la cultura y el entretenimiento se combinen para impulsar una ciudadanía cada vez más comprometida con la sostenibilidad.