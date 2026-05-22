Voluntarios van de puerta en puerta en el Congo para desmentir los rumores sobre el ébola

Los casos del brote de ébola en el Congo son "la punta del iceberg", según una coalición

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 22 mayo (Reuters) - Voluntarios están yendo de puerta en puerta para combatir la desinformación sobre ‌el ébola en la ‌zona donde se encuentra el foco del brote en la República Democrática del Congo, según informó el viernes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

La cepa Bundibugyo del ébola, para la que no ​existe ninguna vacuna ⁠ni tratamiento aprobados, fue declarada el domingo emergencia ‌de importancia internacional por la Organización Mundial ⁠de la Salud.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La FICR afirmó ⁠que está colaborando con las comunidades de Mongbwalu, en el epicentro del brote, para explicar cómo pueden protegerse ⁠las personas y cuándo deben buscar atención ​médica.

"Las reacciones de la comunidad siguen ‌siendo dispares; para algunas ‌personas, el brote es muy real y están ⁠recabando información sobre cómo protegerse", declaró a los periodistas Gabriela Arenas, coordinadora regional de operaciones de la FICR para la región de África, a través ​de ‌un enlace de vídeo desde Nairobi.

"Para otros, sigue habiendo recelo y desinformación que afirma que el ébola es un invento".

Han surgido tensiones a nivel local. Los manifestantes incendiaron las ⁠tiendas de campaña destinadas a los pacientes de ébola después de que las autoridades congoleñas se negaran a entregarles el cadáver de un popular futbolista local, de quien se sospecha que murió a causa del brote. Querían enterrarlo ellos mismos y su familia negaba que ‌el ébola lo hubiera matado.

El episodio demostró por qué es tan importante generar confianza en las comunidades, señaló Arenas.

Los cadáveres de las víctimas del ébola son altamente contagiosos tras la muerte, y los entierros inseguros —en ‌los que los familiares manipulan el cadáver sin el equipo de protección adecuado— son uno de los principales factores ‌de transmisión.

"Los ⁠brotes de ébola comienzan y terminan entre comunidades, y por eso la participación local ​sigue siendo tan fundamental para la respuesta", dijo Arenas.

Con información de Reuters