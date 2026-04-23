"Vivo para siempre": el emotivo homenaje de Quintela al Papa Francisco a un año de su fallecimiento

El pasado 21 de abril se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, con multitudinarias misas y eventos en todas partes del país. En este marco, la Casa de La Rioja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizó un homenaje con la presencia del gobernador Ricardo Quintela, con el objetivo de reflexionar sobre su legado.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano publicó: "El recuerdo del Papa Francisco se mantendrá vivo para siempre. No solo sus palabras, sino sus acciones, nos dejaron enseñanzas profundas que marcan el camino que debemos seguir como sociedad".

"​A un año de su pascua, lo recordamos unidos, reflexionando sobre nuestro presente y el enorme legado que nos dejó su vida. Vamos a seguir honrando su memoria con hechos concretos, buscando siempre la igualdad de oportunidades, la justicia social y el bienestar de todos y todas", concluyó el gobernador en su mensaje.

Buscan crear el Día del Papa Francisco

El 21 de abril podría convertirse en una fecha clave para la Argentina. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca instituir el “Día Nacional del Papa Francisco de la Fraternidad, la Esperanza y el Cuidado de la Casa Común”. La iniciativa propone homenajear al Papa argentino destacando valores como la solidaridad, el diálogo y el compromiso con el ambiente.

El diputado nacional y sacerdote Juan Carlos Molina, junto a la legisladora Ana María Ianni, presentaron esta iniciativa busca homenajear la figura y el legado del Papa Francisco. La propuesta apunta a que esta fecha sirva como un espacio para el encuentro y la reflexión en toda la sociedad argentina, fomentando principios que forman parte de la identidad cultural del país. Entre ellos se destacan la paz, el diálogo y el trabajo conjunto por el bien común.

Los legisladores explicaron que “el Papa Francisco ha sido, y sigue siendo, una voz que interpela a la humanidad entera. Su mensaje trasciende lo religioso y nos invita a construir una sociedad más justa, más fraterna y más humana”.

Además, el proyecto contempla la organización de jornadas en escuelas, organizaciones sociales y organismos públicos y privados, con temáticas que incluyen el cuidado del ambiente, el diálogo democrático, la promoción de la paz, el intercambio intercultural y el diálogo ecuménico.

Quién fue el Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936. Fue arzobispo de la ciudad entre 1998 y 2013. Ese año, se convirtió en el primer Papa latinoamericano de la historia. Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, santo conocido por su amor a los pobres y al cuidado de la naturaleza.

Desde entonces, su pontificado se caracterizó por gestos de humildad y un mensaje constante de misericordia. Criticó el consumismo, la indiferencia social y la destrucción del medio ambiente. Para muchos argentinos, no es solo el líder de la Iglesia católica. Es una referencia ética que trasciende las fronteras de la fe.