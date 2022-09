Procrear II: nueva entrega de viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se otorgaron unidades en los complejos Estación Sáenz y Estación Buenos Aires. Un cupo fue destinado a trabajadores y trabajadoras de la salud y de distintos gremios de la CGT y la CTA.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, junto al senador Mariano Recalde, y al presidente de la Junta de la Comuna 4 de CABA, Ignacio Álvarez, encabezaron esta tarde sendas entregas de viviendas en los complejos que gracias a Procrear se construyeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, el Gobierno Nacional sigue haciendo realidad el sueño de la casa propia a más argentinas y argentinos.

En primera instancia, los funcionarios estuvieron en Nueva Pompeya, donde otorgaron las llaves de su departamento a adjudicatarias y adjudicatarios del Desarrollo Urbanístico Estación Sáenz, entre quienes se encontraban trabajadoras y trabajadores de la salud. El predio cuenta con un total de 711 unidades habitacionales, que van de los 36 a los 96 m2, y tienen hasta 4 dormitorios. Dispone además de cocheras, espacios de usos múltiples y espacios verdes.

Más tarde, Ferraresi y Recalde, junto al secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, y al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, se hicieron presentes en Parque Patricios, donde se emplaza el mayor complejo de viviendas realizado por el Estado Nacional, para entregar unidades funcionales a sus flamantes propietarios.

Ubicado próximo al Estadio Tomás Adolfo Ducó, en una zona que dispone de gran variedad de equipamientos de educación, salud, recreación y deporte, y de fácil accesibilidad mediante transporte público, el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, tiene 2.476 departamentos de entre 32 y 114 m2 de superficie.

Cabe destacar que un cupo de las viviendas otorgadas hoy fueron para trabajadores y trabajadoras de diversos gremios que forman parte de la CTA y de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esto fue posible gracias a los convenios firmados oportunamente para impulsar la línea “Procrear II - Cogestión con Sindicatos”, que busca la participación activa de estas entidades en la generación de soluciones habitacionales.

Recalde hizo hincapié en que las obras en ambos predios comenzaron durante la gestión de Cristina Fernández como Presidenta de la Nación, y que luego fueron discontinuadas durante el gobierno de Mauricio Macri, para finalmente reactivarse, terminarse y entregarse desde fines de 2019. “Toda esta tarea es posible porque hay decisión y vocación política por hacer las cosas y concretarlas, con un Estado y un Gobierno que piensa en todos y todas”, sintetizó el senador nacional.

En el mismo sentido Ferraresi declaró: “Cuando uno analiza por qué se paralizaron o no se entregaron las obras en 2015, fue por una decisión de estigmatizar que esas viviendas no se terminaron porque eran de Cristina. Y porque según ellos, el Estado no tiene por qué intervenir en el sistema inmobiliario”. Contrastando, el ministro de Desarrollo Territorial aseguró: “nosotros vinimos a representar a los que trabajan, a los que se esfuerzan, a los que el mercado no les da oportunidad. Y tenemos que generar un país donde el Estado sí les brinde oportunidades y pueda seguir construyendo más viviendas”.

Estuvieron presentes en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano; y de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados), Roberto Pianelli.