Quintela entregó títulos de propiedad a 70 familias de Anillaco y lo definió como un símbolo de la "justicia social"

En el marco de la Ley N° 7.165 de Saneamiento de Título para Regularización Dominial, el gobernador Ricardo Quintela encabezó este sábado un acto de regularización dominial en beneficio de 70 familias de Anillaco. La ceremonia se llevó a cabo en el Polideportivo Néstor Kirchner del departamento Castro Barros y reunió a vecinos, funcionarios provinciales y representantes legislativos.

En el acto, Quintela destacó que es un símbolo de "justicia social, porque quienes eran poseedores de su tierra hoy se convierten en propietarios legales de sus hogares", y aseguró que este mes de octubre representa "la consolidación de derechos, un paso más hacia la igualdad y la dignidad habitacional".

Además, el mandatario destacó el Día de la Lealtad Peronista y envió un saludo "fraternal a todos los compañeros y compañeras del movimiento peronista", además de remarcar la necesidad de continuar con el trabajo que garantice los derechos para todo el pueblo riojano.

Más derechos, más oportunidades

En esa línea, el ministro de Vivienda, Tierra y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, agregó que la política de regularización de títulos es una importante parte del Plan Angelelli, el cual está orientado a la integración socio-urbana y a la reconversión de grandes extensiones de tierra.

Además, el funcionario destacó: "No es lo mismo ser orejanos, no estar registrados en Catastro, que ser dueños en los papeles del lugar donde uno vive y ha trabajado con esfuerzo y sacrificio para construir su hogar".

Puy Soria valorizó el compromiso del Gobierno provincial con la ampliación de derechos, sobre todo en un contexto nacional adverso, por las políticas públicas de desfinanciamiento y achique del Estado que aplica el presidente Javier Milei, y remarcó que mientras se "recortan recursos a los sectores más vulnerables, en La Rioja se consolidan derechos".

"Se acerca el acto más sagrado de la democracia: elegir y ser elegidos", recordó el funcionario respecto a las elecciones legislativas del próximo domingo 26, y aseguró que por eso "se debe expresar la fe cívica participando y votando con esperanza”.

Además, agradeció la presencia de los legisladores nacionales Florencia López, los candidatos a diputados nacionales Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, a los cuales caracterizó como "puntas de lanza en el Congreso Nacional" para defender de los intereses de La Rioja. “Este equipo, bajo la conducción de Ricardo Quintela, trabaja incansablemente para proteger los derechos de los ciudadanos y promover el federalismo”, destacó.

Finalmente, la beneficiaria del programa, Hortensia Moreno, celebró el recibimiento de la documentación que acredita la propiedad de su terreno y concluyó: “Estoy muy feliz y agradecida al señor Gobernador y a todas las autoridades. Este documento representa nuestro hogar, el lugar donde vivimos y donde nadie podrá decir que no nos pertenece. Como mujer, me siento satisfecha y agradecida. Este es un momento que guardaré para siempre".