El sueño de la casa propia: La Rioja entregó más de 320 escrituras a familias de toda la provincia

El Gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, avanza en el proceso de regularización dominial en toda la provincia. Esta semana, más de 320 familias recibieron la escritura de su hogar, un paso clave para brindar estabilidad y fortalecer la planificación urbana para garantizar ese derecho básico a los riojanos.

Esta semana se realizaron acciones en concreto. Este lunes 14 de octubre se firmó un convenio de regularización dominial que beneficiará a más de 120 familias del barrio Santa Lucía de los Cerros, en la ciudad de La Rioja. Las acciones, coordinadas por el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, contemplan un plazo de diez meses para la entrega de los títulos y serán financiadas íntegramente por el Estado provincial.

Ya el día martes 14, el gobernador Ricardo Quintela se trasladó al departamento Chilecito, donde encabezó la entrega de más de 200 escrituras a familias de Vichigasta y Nonogasta. En su discurso, agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó la importancia de estos actos.

Acompañar el sueño de la casa propia

Durante ese acto, el mandatario riojano aseguró: “Estamos orgullosos de venir a entregar los títulos de propiedad. Más allá de las obras y las escrituras, es fundamental que el pueblo de Chilecito tome este momento como una oportunidad para reflexionar sobre la situación del país y valorar el trabajo conjunto que nos permitió llegar hasta aquí”.

Cabe aclarar, que la iniciativa forma parte de un plan integral de acceso a la tierra y la vivienda que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de brindar soluciones concretas a las familias y reducir la informalidad habitacional. De esta forma, el Estado provincial puede brindar mayor asistencia a los riojanos a la hora de realizar obras públicas y demás acciones que van en línea con las políticas públicas del Gobernador Quintela.

Un Estado presente para todos los riojanos

En la jornada del miércoles, Quintela continuó con las entregas en los barrios Rosa de Guadalupe y Rey I, donde más de 120 familias recibieron sus escrituras. Los beneficiarios celebraron el respaldo provincial que les permite regularizar su situación y acceder a nuevos programas de mejora habitacional.

Finalmente, en la ciudad Capital otras 128 familias completaron este proceso, dando un paso decisivo hacia la formalización de sus hogares. Con estas acciones, el Gobierno de La Rioja dio cuenta del compromiso que tiene con la población y la intención de garantizar el derecho a la vivienda y la igualdad de oportunidades para todos los riojanos.