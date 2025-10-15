El sueño de la casa propia: Quintela entregó escrituras gratuitas a familias riojanas y reivindicó la presencia estatal

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, entregó este martes más de 120 escrituras de casas en Rosa de Guadalupe y Rey I. Las familias recibieron su título y celebraron el apoyo de la provincia en la gestión de las documentaciones, ya que de esta forma quedan a resguardo ante la ley. Cabe destacar, que de esta forma se reduce la informalidad en las viviendas de la región y así aumenta la posibilidad de gestionar mejoras en los barrios y políticas públicas.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario riojano destacó: "128 familias de los barrios Rosa de Guadalupe y Rey I, ya tienen la escritura de su vivienda, un documento que les da seguridad y la tranquilidad de ser dueños del lugar donde construyeron su proyecto de vida".

"Acá en La Rioja se seguirá apostando a un Estado presente, que acompaña, reduce desigualdades y genera oportunidades reales para nuestra gente", concluyó el mandatario que, durante el acto de entrega, estuvo acompañado de la diputada nacional y candidata Gabriela Pedrali.

Se impulsa la regularización dominial en barrios populares

El Gobierno de La Rioja puso en marcha un plan de regularización dominial para reforzar sus políticas de ordenamiento territorial y garantizar la seguridad jurídica de las familias, además de promover el acceso igualitario a la tierra y a una vivienda digna. En este contexto, se firmó un convenio crucial que beneficiará a más de 120 familias del barrio Santa Lucía de los Cerros en la capital.

A través del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, el Estado provincial asumirá los costos del proceso de escrituración masiva y mensura colectiva de los lotes, una acción que se espera culminar con la entrega de los títulos de propiedad en un plazo de diez meses. Esta iniciativa no solo busca consolidar el derecho a la propiedad sino también facilitar la llegada de servicios esenciales al mejorar las condiciones de hábitat de los vecinos.

En ese marco, se destacó que la entrega de la escritura es fundamental para las familias ante la incapacidad de muchas familias de afrontar los costos, el Estado cumple con una decisión política del gobernador Ricardo Quintela de asistir a quienes no pueden pagar. Cabe remarcar, que desde el Gobierno de la provincia se enfatizó que estas políticas públicas mejoran significativamente la vida de los riojanos al ofrecer tranquilidad familiar a través de la seguridad jurídica, y contrastó el compromiso provincial con la situación nacional, que, según mencionó, agravó la problemática habitacional mediante la eliminación de programas y la derogación de leyes.