El Vaticano abre una investigación sobre abusos contra un obispo católico español

VATICANO, 10 nov (Reuters) -Un obispo católico español está siendo investigado por el Vaticano por una acusación de abusos que el clérigo niega rotundamente, según informó el lunes su diócesis en un comunicado.

El diario español El País informó por primera vez el lunes de que el obispo Rafael Zornoza estaba siendo investigado por una acusación de abusos sexuales a un adolescente en la década de 1990.

Según el comunicado de la diócesis, Zornoza suspendió temporalmente su agenda mientras se investiga el caso y cooperará plenamente con la investigación.

Zornoza, que dirige la diócesis de Cádiz y Ceuta en la costa sur de España desde 2011, es el primer obispo católico español conocido públicamente que ha sido investigado por el Vaticano por una denuncia de abusos.

Durante décadas, la Iglesia de 1.400 millones de miembros se ha visto sacudida por escándalos en todo el mundo relacionados con abusos y encubrimiento, que han dañado su credibilidad y le han costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.

La oficina de prensa del Vaticano no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el caso.

La diócesis de Cádiz y Ceuta dijo que las acusaciones estaban siendo investigadas por un tribunal eclesiástico que estaba siendo convocado en la embajada del Vaticano en España, situada en Madrid.

"Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", dijo la diócesis.

"Hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido", señala el comunicado.

"Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

