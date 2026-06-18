Valenzuela asumió como presidente de la comisión de Asuntos Municipales del Senado bonaerense

El Senado bonaerense confirmó que la comisión de Asuntos Municipales será presidida por Diego Valenzuela, ex jefe comunal de Tres de Febrero. “Esto me permite aportar la experiencia de diez años de gestión y volcarla en proyectos junto con el resto de los senadores, ya que somos cuatro ex intendentes —o intendentes en uso de licencia— en esta

Comisión”, expresó Valenzuela.

“Los municipios son el primer mostrador de la democracia y, en términos de gestión, en la Provincia todavía falta reconocer en las normativas lo que los distritos significan para los más de 17 millones de habitantes que tiene Buenos Aires”, comentó.

Además, hizo énfasis en lo obsolescencia de la Ley Orgánica de las Municipalidades: “Es de otra época; un decreto ley de 1958 que está totalmente anticuado y emparchado. La realidad de los municipios ya es otra. Necesitamos una modernización integral acorde a los roles actuales”.

Finalmente, Valenzuela mostró su descontento con la situación actual del Senado bonaerense: “Me frustra que no se esté sesionando, estamos a mitad de año y recién se están conformando las comisiones. Es una pena porque los bonaerenses merecen otra cosa”. Cabe destacar que también forma parte de las comisiones de Comercio Interior y Turismo, Industria y Minería, y Salud y Modernización del Estado. La nómina la completan Mario Ishii como vicepresidente y Carlos Kikuchi como secretario. También estuvo presente y reafirmó su compromiso con la agenda municipal el senador Pablo Petrecca, ex jefe comunal de Junín.