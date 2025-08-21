El jefe de la UNRWA teme que mueran niños desnutridos en la operación de Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Un niño palestino, desplazado por la ofensiva militar israelí, se refugia en una escuela de la UNRWA, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza

El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos expresó el jueves su preocupación por la posibilidad de que los niños que sufren desnutrición en Gaza mueran si no se ponen en marcha inmediatamente disposiciones de emergencia durante la operación militar israelí en la ciudad de Gaza.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que sus datos muestran un aumento de seis veces en el número de niños que sufren de desnutrición en la ciudad de Gaza desde marzo.

"Tenemos una población extremadamente débil que se enfrentará a una nueva gran operación militar", dijo en una reunión del club de prensa de Ginebra. "Muchos sencillamente no tendrán fuerzas para someterse a un nuevo desplazamiento".

"Si no hay un plan de crisis, entonces ellos (los niños que sufren desnutrición) estarán sin duda condenados", dijo, dirigiéndose a la audiencia en francés.

Con información de Reuters