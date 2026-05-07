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Un senador brasileño es objeto de orden de registro en marco de investigación sobre Banco Master

07 de mayo, 2026 | 09.28

La Policía Federal de Brasil ejecutó el ‌jueves una ‌orden de registro y confiscación contra el senador Ciro Nogueira, en el marco de una investigación cada vez más amplia sobre el ya desaparecido Banco ​Master, según ⁠un fallo del Supremo Tribunal ‌Federal dictado este jueves.

• ⁠Nogueira fue jefe ⁠de gabinete del expresidente de derecha Jair Bolsonaro desde agosto de 2021 ⁠hasta diciembre de 2022.

• ​Es el líder del ‌Partido Progresista y senador ‌en ejercicio por el estado ⁠de Piauí.

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• El magistrado del Supremo Tribunal Federal André Mendonça escribió en su resolución ​que ‌la investigación policial indicaba que Nogueira habría actuado a favor del propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, "a cambio ⁠de ventajas económicas indebidas".

• Nogueira no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

• La orden de registro contra Nogueira marca una escalada hacia la esfera política de ‌la investigación sobre la presunta red de corrupción vinculada al Banco Master.

• Master fue liquidado en noviembre en medio de una ‌grave crisis de liquidez, y su propietario, Vorcaro, se encuentra detenido.

Con información de Reuters

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