Un senador brasileño es objeto de orden de registro en marco de investigación sobre Banco Master

FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad permanece de pie frente al Banco Master, tras la detención del accionista mayoritario del banco, el empresario Daniel Vorcaro, en São Paulo

La Policía Federal de Brasil ejecutó el ‌jueves una ‌orden de registro y confiscación contra el senador Ciro Nogueira, en el marco de una investigación cada vez más amplia sobre el ya desaparecido Banco ​Master, según ⁠un fallo del Supremo Tribunal ‌Federal dictado este jueves.

• ⁠Nogueira fue jefe ⁠de gabinete del expresidente de derecha Jair Bolsonaro desde agosto de 2021 ⁠hasta diciembre de 2022.

• ​Es el líder del ‌Partido Progresista y senador ‌en ejercicio por el estado ⁠de Piauí.

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• El magistrado del Supremo Tribunal Federal André Mendonça escribió en su resolución ​que ‌la investigación policial indicaba que Nogueira habría actuado a favor del propietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, "a cambio ⁠de ventajas económicas indebidas".

• Nogueira no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

• La orden de registro contra Nogueira marca una escalada hacia la esfera política de ‌la investigación sobre la presunta red de corrupción vinculada al Banco Master.

• Master fue liquidado en noviembre en medio de una ‌grave crisis de liquidez, y su propietario, Vorcaro, se encuentra detenido.

Con información de Reuters