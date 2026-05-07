Un petrolero de propiedad china es alcanzado cerca de Ormuz, según un reporte

Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam

​Un petrolero de propiedad china fue atacado el lunes cerca del estrecho de Ormuz, ‌informó el medio chino ‌Caixin, el mismo día en que el presidente Donald Trump puso en marcha un plan estadounidense para ayudar a los buques varados, pero que suspendió al día siguiente.

Es la primera vez que un petrolero chino es atacado, dijo el ​jueves a Caixin ⁠una persona con conocimiento del asunto.

El tráfico ‌por el estrecho, por el que ⁠pasa el 20% del suministro ⁠mundial de petróleo y gas, se ha paralizado desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 ⁠de febrero.

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La cubierta del buque, cuyo ​nombre no se ha revelado, se ‌incendió y el barco ‌llevaba la inscripción "CHINA OWNER & CREW", según Caixin.

No estaba ⁠claro si algún miembro de la tripulación del buque había resultado herido.

China sigue siendo un comprador clave del petróleo iraní, que ha ​sido objeto ‌de un bloqueo estadounidense en el golfo de Omán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.

Trump dijo ⁠el lunes que Estados Unidos iniciaría esfuerzos para ayudar a los barcos varados en Ormuz, pero los suspendió un día después, tras la respuesta de Irán, que lanzó drones y misiles contra varios barcos y contra sus vecinos, en particular contra Emiratos ‌Árabes Unidos.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que se cree que el buque chino dañado es el petrolero y buque cisterna de productos químicos JV Innovation, con bandera de las Islas Marshall, que ‌el lunes había informado de un incendio en su cubierta a los buques cercanos.

El incidente tuvo lugar frente ‌a la ⁠costa de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo, cerca de Mina Saqr, ​según el informe.

Con información de Reuters