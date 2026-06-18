Un incendio interrumpe el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona mientras se avecina ola de calor

FOTO DE ARCHIVO: Los trenes permanecen parados en una estación en Barcelona, España

​El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se vio interrumpido el ‌jueves tras declararse un ‌incendio cerca de un tramo en Cataluña, según informó la empresa ferroviaria Adif.

Esta interrupción se produce mientras España se prepara para la primera ola de calor de la temporada. Se prevé que el riesgo de incendios aumente considerablemente a partir del ​domingo, especialmente en ⁠las zonas del interior del norte del ‌país, según el servicio meteorológico nacional.

El durante ⁠el verano boreal pasado, España ⁠y Portugal sufrieron una ola de calor de 16 días que fue la más intensa jamás registrada y ⁠que contribuyó a avivar devastadores incendios. Científicos ​afirman que este tipo de fenómenos ‌meteorológicos extremos son cada ‌vez más frecuentes debido al cambio climático provocado ⁠por el ser humano.

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La empresa ferroviaria Renfe suspendió los servicios entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Camp de Tarragona a petición de los bomberos ​que combatían ‌el incendio, que se declaró cerca de la línea entre Les Borges Blanques y L’Espluga de Francolí, en Cataluña, al noreste de España, según informaron tanto Adif como Renfe.

La ⁠agencia meteorológica advirtió de que las temperaturas subirían a partir del sábado, con un aumento más acusado el domingo, especialmente en Galicia y la costa cantábrica, en el norte y el noroeste.

Las temperaturas máximas podrían superar los 36-38 grados centígrados en los valles del ‌interior, alcanzando los 40 °C en el este, mientras que en el valle del Ebro y las principales cuencas fluviales podrían registrarse entre 38 y 40 °C, con una ligera posibilidad de que se alcancen localmente los ‌42 °C el lunes, lo que, según la agencia, probablemente constituiría el punto álgido de la ola de calor ‌en muchas zonas.

La ⁠agencia añadió que el riesgo de incendios aumentaría, impulsado por tormentas secas con ​escasas precipitaciones, y que la intensidad y la duración totales seguían siendo inciertas.

Con información de Reuters