Un fenómeno del Niño posiblemente fuerte podría elevar las temperaturas globales, según la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Vista del suelo agrietado en una presa durante una sequía inducida por El Niño, en Mudzi, Zimbabue

La agencia meteorológica de las Naciones Unidas pronosticó el martes un fenómeno del Niño de intensidad moderada o posiblemente ‌fuerte que podría provocar ‌un aumento de las temperaturas globales y elevar el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en los próximos meses.

El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en el centro y el este del océano Pacífico, que suele durar entre nueve y doce meses, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La OMM señaló que las ​aguas cálidas del océano ⁠estaban impulsando el desarrollo del Niño y pronosticó temperaturas superiores ‌a la media en la mayor parte del mundo ⁠entre junio y agosto. La OMM indicó ⁠que es probable que el Niño continúe hasta noviembre.

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"Tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, ⁠potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas ​de calor tanto en tierra como en el ‌océano", dijo la secretaria general de ‌la OMM, Celeste Saulo.

El último fenómeno del Niño, entre 2023 y ⁠2024, contribuyó a que 2024 fuera el año más caluroso jamás registrado, añadió Saulo.

Se ha observado un cambio en el Pacífico ecuatorial, con un rápido aumento de las temperaturas de la superficie del ​mar desde ‌finales de abril hasta mediados de mayo, lo que indica que se estaban desarrollando condiciones del Niño, según la OMM.

La agencia señaló que han observado condiciones subsuperficiales inusualmente cálidas en todo el Pacífico tropical, con temperaturas que superan en más ⁠de 6 grados centígrados la media, creando una reserva de calor que está impulsando el calentamiento de la superficie.

Se sabe que este patrón meteorológico altera los climas regionales, lo que podría traer un aumento de las precipitaciones al sur de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, partes del Cuerno de África y Asia central, al tiempo que provoca sequías en Australia, ‌Centroamérica, Indonesia y zonas del sur de Asia.

También puede tener un efecto de calentamiento en el clima global e intensificar los huracanes en el océano Pacífico central y oriental, señaló la OMM.

"El mundo debe tratarlo como la urgente advertencia climática que es. Las condiciones del Niño echarán ‌leña al fuego de un mundo en calentamiento", afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, instando a abandonar los combustibles fósiles en favor ‌de las energías ⁠renovables.

Aunque no hay pruebas de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los fenómenos del ​Niño, sí puede agravar los efectos asociados, como las olas de calor extremas y las lluvias torrenciales, según la OMM.

Con información de Reuters