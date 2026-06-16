Un dron ucraniano ataca la mayor refinería de la región de Moscú

Un edificio de apartamentos dañado tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania en Krasnogorsk, en la región de Moscú, Rusia

Un ​dron ucraniano provocó un incendio y causó daños en una instalación de la mayor refinería de la región de Moscú ‌el martes, y la ‌petrolera Tatneft anunció límites máximos a la compra de combustible en todo el país, lo que pone de manifiesto el creciente impacto de la campaña de Kiev contra las infraestructuras energéticas rusas.

Con el objetivo de golpear una fuente clave de los fondos de guerra de Rusia, los ataques de Ucrania contra refinerías se han ​duplicado desde principios de ⁠2026, lo que ha provocado paradas totales o parciales del ‌procesamiento de petróleo y una disminución de la ⁠producción de gasolina, diésel y combustible para ⁠aviones, según datos oficiales, redes sociales y cálculos de Reuters.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que la refinería de Gazprom Neft fue alcanzada ⁠desde una distancia de 500 kilómetros, lo que ilustra el ​radio de los ataques de largo alcance ‌de Ucrania.

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"Esta es una respuesta justa ‌a los ataques rusos, y al prolongamiento de una guerra ⁠que debe terminar", escribió en la red social X.

Los servicios de emergencia locales indicaron que se había extinguido un incendio en la refinería y que no había afectado a las operaciones. Anteriormente, ​el alcalde ‌de Moscú, Serguéi Sobyanin, había declarado que una instalación del recinto había sufrido daños, sin dar más detalles.

La planta, que ha sido blanco de ataques en múltiples ocasiones, procesó 11,6 millones de toneladas de petróleo en 2024, produciendo ⁠2,9 millones de toneladas de gasolina y 3,2 millones de toneladas de diésel, según los últimos datos disponibles.

Gazprom Neft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Alrededor de una decena de regiones rusas han sufrido interrupciones en el suministro de combustible en las últimas semanas, pero las autoridades centrales han descrito hasta ahora estos problemas como cuellos ‌de botella localizados.

Las recientes colas para repostar gasolina en Crimea, controlada por Rusia, y en la región meridional de Krasnodar ponen de relieve las delicadas repercusiones internas de los ataques de Ucrania.

El martes, la petrolera Tatneft anunció que iba a introducir restricciones en la compra de ‌combustible en sus cientos de estaciones de servicio en toda Rusia, convirtiéndose en la primera empresa minorista en aplicar límites a nivel nacional.

Una estación ‌de Tatneft en ⁠el distrito de Serpukhov, al sur de Moscú, limitaba las ventas a 20 litros de gasolina por ​vehículo o 40 litros de diésel y solo aceptaba efectivo, según un testigo de Reuters.

Con información de Reuters