Un conductor de autobús derribó de un puntapié un dron explosivo en un aeropuerto alemán

FOTO DE ARCHIVO: Aeropuerto de Leipzig/Halle tras el hallazgo de un dron cerca de una pista, en Schkeudlitz

​Un conductor de autobús derribó un dron cargado de explosivos, lo que podría haber evitado un ataque esta semana en un aeropuerto alemán que ‌sirve como importante centro logístico de ‌la OTAN y de transporte de mercancías, según dijo el viernes un parlamentario.

El hombre avistó el dron volando a baja altura mientras trabajaba en el aeropuerto de Leipzig/Halle a última hora del martes y, a continuación, le dio una patada, lo que Detlef Seif describió como un acto valiente pero peligroso.

El dron, que según la fiscalía estaba equipado con explosivos profesionales y un detonador, se estrelló poco ​después en las inmediaciones, ⁠según explicó a los periodistas Seif, miembro del partido conservador gobernante CDU.

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HALLAN UN DRON ‌CERCA DE LOS ANTONOVS UCRANIANOS, SEGÚN INFORMAN MEDIOS

La fiscalía federal ha ⁠iniciado una investigación antiterrorista sobre el incidente, ⁠que podría haber afectado a la seguridad nacional e internacional. La incursión se denunció el miércoles. La declaración de Seif ha sido el relato más detallado hasta la ⁠fecha sobre cómo se avistó y se detuvo el dron.

Las autoridades no ​han revelado la identidad del hombre ni han indicado ‌de dónde procedía el dron ni cómo ‌logró acceder a una zona restringida del aeropuerto.

Leipzig/Halle es la principal base ⁠operativa de la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN, conocida como SALIS por su acrónimo en inglés, que utiliza aviones Antonov para entregar equipamiento destinado a reforzar el flanco oriental del pacto de defensa, entre otras misiones.

También es ​utilizada por ‌empresas de logística, entre ellas DHL .

Las autoridades alemanas han acusado en el pasado a Moscú de llevar a cabo ataques híbridos, es decir, incidentes de agresión que no llegan a constituir actos de guerra.

Moscú ha negado esas acusaciones. Y la embajada de Rusia en Berlín no respondió ⁠a una solicitud de comentarios de Reuters sobre el incidente del dron en Leipzig/Halle.

Medios alemanes informaron de que el dron fue hallado cerca de varios aviones de carga ucranianos Antonov An-124, que se encuentran entre los aviones de carga más grandes del mundo. Un periodista de Reuters vio a la policía recogiendo pruebas cerca de uno de los aviones a primera hora del miércoles.

EL MINISTRO DE INTERIOR ELOGIA AL CONDUCTOR

"Un conductor de ‌autobús apartó de una patada el dron mientras volaba a baja altura. A continuación, este se estrelló y quedó en el suelo", dijo Seif, miembro de la comisión parlamentaria de Interior.

"La acción del conductor del autobús fue muy audaz y valiente, pero también muy peligrosa. Es posible que su intervención impidiera el ataque previsto."

Armin Schuster, ministro del ‌Interior del estado de Sajonia, donde se encuentra el aeropuerto de Leipzig/Halle, elogió la actuación del conductor del autobús.

"Pero no es un ejemplo a seguir. Bastaría con avisarnos", dijo Schuster ‌a la cadena ⁠regional MDR.

El canciller Friedrich Merz mantuvo una reunión telefónica para analizar el incidente del dron, según informó el viernes un portavoz del ​Gobierno, quien añadió que se encontraba en contacto permanente con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y otros miembros del gabinete.

(Reporte adicional de Thomas Seythal; redacción de Joe Bavier; edición de Ludwig Burger y Andrew Heavens; editado en español por Tomás Cobos)