Un buque metanero atraviesa el estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre EEUU e Irán

Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán

Por Emily Chow, Kentaro Okasaka y ​Jeslyn Lerh

15 jun (Reuters) - La empresa india Petronet envió un buque cisterna de gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz, el único envío registrado el lunes desde que Estados ‌Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de ‌paz para reabrir esta vía marítima estratégica, según datos de seguimiento de buques.

El escaso tráfico pone de manifiesto la cautela de los transportistas, que han acogido con satisfacción el acuerdo pero siguen a la espera de más detalles —incluida la remoción de minas en el estrecho— antes de permitir que sus buques lo atraviesen.

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Los precios globales del petróleo caían alrededor de un 4% el lunes, en un momento en que se espera que Estados Unidos e Irán firmen el viernes en Suiza el ​memorando de entendimiento que esbozará ⁠las medidas adoptadas para reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho.

La guerra entre Estados ‌Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha paralizado ⁠en gran medida el tráfico marítimo a través del estrecho, ⁠ruta de tránsito de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, junto con productos vitales como el aluminio y la urea.

El buque metanero Disha cargó su mercancía ⁠en Ras Laffan, Qatar, los días 1 y 2 de marzo y se ha ​mantenido al oeste del estrecho desde entonces, según datos de Kpler y ‌LSEG.

Aunque los datos de seguimiento de buques no ‌indicaban el destino del buque, una fuente familiarizada con el asunto dijo que la carga ⁠se entregará en la terminal de Dahej, en India.

Petronet no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Según datos de seguimiento de buques de Kpler, a 15 de junio había unos 155 buques cisterna, que transportaban petróleo y productos químicos, en la zona del golfo Pérsico, frente ​a los 201 ‌buques cisterna registrados a finales de mayo.

La estimación de Oil Brokerage se situaba en 215 petroleros.

"Esperamos que se vayan abriendo pasajes libres a lo largo de las próximas semanas para que la comunidad naviera en general recupere la confianza", dijo Anoop Singh, director global de investigación naviera de Oil Brokerage.

"Hasta entonces, es probable que las tarifas de ⁠flete físico se mantengan elevadas y que el comercio siga siendo lento".

En condiciones de navegación sin restricciones, la acumulación de tráfico a ambos lados podría resolverse en un plazo de 8 a 10 días según los cálculos de OB, señaló Singh.

"Además, los armadores han posicionado casi 60 superpetroleros más de lo habitual a pocos días de zarpar hacia los puertos al oeste de Ormuz, en previsión de lo que pueda ocurrir".

Un portavoz de la Asociación Japonesa de Armadores declaró el lunes que, aunque el grupo acogía con satisfacción ‌el acuerdo de paz, quería "esperar un poco más para obtener información más concreta" cuando se firme el pacto entre EEUU e Irán el 19 de junio.

Había habido noticias de que se habían colocado minas en la zona, dijo el portavoz, y añadió: "Dada la situación, no podemos limitarnos a decir: 'Muy bien, adelante' basándonos únicamente en las noticias sobre el acuerdo".

Nippon Yusen , la mayor naviera del país, dijo que esperaba que ‌las operaciones volvieran a la normalidad lo antes posible, pero un portavoz añadió que era demasiado pronto para comentar los horarios de los buques vinculados a Japón que se encuentran varados en el golfo Pérsico.

Se negó ‌a revelar cuántos buques ⁠de la empresa permanecen en el golfo.

Un portavoz de Mitsui O.S.K. Lines dijo: "Aunque somos conscientes de los indicios de progreso hacia un alto el fuego, nuestra política sigue ​siendo la misma: solo reanudaremos la navegación una vez que se haya confirmado plenamente la seguridad".

Con información de Reuters