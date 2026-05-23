Un ataque israelí mata a un niño de Gaza y a cinco agentes de policía, dice la policía

Un ataque aéreo israelí dirigido contra un puesto de la policía palestina en el norte de Gaza el sábado causó la muerte de al menos cinco agentes de policía y un niño de 13 años, y dejó varios heridos, informó la policía de Gaza, en un momento en que Israel intensifica sus ataques contra las fuerzas controladas por Hamás.
En un comunicado, la Dirección de Policía de Gaza, encargada de mantener la seguridad en las zonas de Gaza que quedaron bajo control de Hamás tras el alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre, dijo que dos misiles habían impactado en un puesto policial en la zona de Tawam.
El Ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Los casi 10.000 agentes de policía de Hamás se han convertido en un punto de fricción en las negociaciones para avanzar en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza. Hamás quiere que se les incluya en una nueva fuerza policial prevista en el plan. Israel se opone a la participación de cualquier agente afiliado a Hamás.
Esas negociaciones también se han estancado debido a la negativa de Hamás a deponer las armas, así como a los ataques israelíes casi diarios en el enclave, que según las autoridades sanitarias han causado la muerte de más de 880 palestinos desde la tregua. Al menos cuatro soldados israelíes han muerto en ataques de militantes durante el mismo periodo.
Con información de Reuters