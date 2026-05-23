Un ​ataque aéreo israelí dirigido contra un puesto de la policía palestina en ‌el norte de ‌Gaza el sábado causó la muerte de al menos cinco agentes de policía y un niño de 13 años, y dejó varios heridos, informó la policía de Gaza, en un momento en ​que Israel ⁠intensifica sus ataques contra las fuerzas ‌controladas por Hamás.

En un comunicado, la ⁠Dirección de Policía de ⁠Gaza, encargada de mantener la seguridad en las zonas de Gaza que quedaron bajo ⁠control de Hamás tras el alto ​el fuego negociado por ‌Estados Unidos en octubre, ‌dijo que dos misiles habían impactado en ⁠un puesto policial en la zona de Tawam.

El Ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de ​comentarios.

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Los casi ‌10.000 agentes de policía de Hamás se han convertido en un punto de fricción en las negociaciones para avanzar en el plan ⁠del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza. Hamás quiere que se les incluya en una nueva fuerza policial prevista en el plan. Israel se opone a la participación de cualquier agente afiliado a Hamás.

Esas ‌negociaciones también se han estancado debido a la negativa de Hamás a deponer las armas, así como a los ataques israelíes casi diarios en el enclave, que ‌según las autoridades sanitarias han causado la muerte de más de 880 palestinos desde la ‌tregua. Al ⁠menos cuatro soldados israelíes han muerto en ataques de militantes ​durante el mismo periodo.

Con información de Reuters