Un agente del ICE mata a tiros a un conductor durante un control de tráfico en Houston

Ronda Smith coloca flores junto a lo que presume que es la sangre de un automovilista mexicano, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien murió a causa de un disparo efectuado por un agente del ICE durante un control de tráfico en Houston, EEUU

Por Arathy Somasekhar, Kristina Cooke y ​Steve Gorman

HOUSTON, 7 jul (Reuters) - Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) mató a tiros a un hombre en Houston el martes mientras los agentes ‌intentaban detener su vehículo, informó la agencia ‌en un comunicado, en un clima de escalada de la represión federal contra los migrantes en todo el país.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, descrito por el ICE como ciudadano mexicano y "extranjero ilegal" que intentó eludir la detención durante una "operación de control específica" llevada a cabo por agentes federales de inmigración.

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Ronaldo Salgado, quien se identificó como el hijo del conductor fallecido, dijo a la cadena de televisión en español Telemundo Houston que su padre recibió un disparo mientras buscaba trabajadores para ​contratar en la zona.

Reuters no ⁠pudo verificar de inmediato la situación migratoria del hombre ni las circunstancias del tiroteo, que tuvo ‌lugar poco antes de las 7:00 a. m. CDT (12:00 GMT).

Según la versión de ⁠ICE sobre el incidente, Salgado "embistió un vehículo de ICE, ⁠se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE".

El enfrentamiento provocó que "nuestro agente disparara su arma en defensa propia", alcanzando ⁠al conductor, que fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de sus ​heridas, según informó el ICE.

Un vídeo grabado por un transeúnte que pasaba ‌por el lugar de los hechos y publicado ‌en internet por KRIV-TV, una cadena afiliada a Fox en Houston, mostraba a dos agentes ⁠agachados junto a un hombre que yacía en la calle, en el lado del conductor de una furgoneta blanca. Se ve a otros dos hombres en el suelo, esposados, al otro lado de la furgoneta.

LAS AGENCIAS FEDERALES DIRIGIRÁN LA INVESTIGACIÓN

El enfrentamiento mortal en Houston se produjo ante un reciente ​aumento del número ‌de detenciones de ICE en todo el país, con agentes de inmigración que detuvieron a unos 2.000 migrantes al día la semana pasada, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Al menos seis personas han sido abatidas a tiros por agentes federales de inmigración desde enero de 2025, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, inició su segundo ⁠mandato y ordenó redadas de deportación a gran escala.

En varios casos del último año, las declaraciones iniciales de las agencias de control de inmigración sobre su uso de la fuerza han sido rebatidas por grabaciones de vídeo u otras pruebas, en ocasiones ante los tribunales.

En octubre, una mujer de la zona de Chicago, Marimar Martínez, fue acusada de embestir con su vehículo a agentes de las fuerzas del orden. Recibió cinco disparos, pero sobrevivió. Los cargos contra ella fueron finalmente retirados y las pruebas de vídeo sugirieron que los ‌propios agentes podrían haber chocado contra su vehículo.

Representantes del Gobierno de Trump también afirmaron que dos ciudadanos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en las calles de Mineápolis en enero, Renee Good y Alex Pretti, habían amenazado con causar daños físicos a los agentes antes de ser asesinados, a pesar de que las pruebas de vídeo indicaban lo contrario.

En mayo, un fiscal de Minnesota imputó a un agente ‌del ICE por agredir a un hombre venezolano en un tiroteo no mortal ocurrido en Mineápolis durante la misma operación de control de inmigración en la que murieron Good y Pretti.

El ICE dijo en su comunicado ‌del martes que su ⁠organismo matriz, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, dirigiría una investigación sobre el tiroteo, mientras que el FBI encabezaría una investigación sobre la "posible agresión a un ​agente de las fuerzas del orden".

Con información de Reuters