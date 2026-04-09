Italia dice que la UE debería suspender las normas presupuestarias si persiste la crisis con Irán

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, interviene en la cámara baja del Parlamento para informar sobre las acciones de su gobierno y se espera que hable sobre los últimos acontecimientos en Irán, en Roma, Italia

Las ​autoridades de la Unión Europea deberían plantearse una suspensión temporal de las normas sobre déficit presupuestario si ‌se recrudece la guerra ‌entre Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el jueves la primera ministra Giorgia Meloni ante el Parlamento.

Meloni también dijo que su Gobierno estaba dispuesto a adoptar todas las medidas posibles para evitar posibles comportamientos especulativos en los precios de la energía, incluida la introducción de impuestos sobre ​los beneficios extraordinarios ⁠de las empresas energéticas.

"Creemos que debatir una posible suspensión ‌temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no ⁠debería ser un tabú. No se ⁠trata de una exención para Estados miembros concretos, sino de una medida general", dijo Meloni.

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Sus comentarios tienen lugar cuando el ⁠Gobierno se dispone a recortar sus previsiones de ​crecimiento del PIB para 2026 y años ‌posteriores este mes, lo que ‌dificulta que Italia consiga situar su déficit por debajo ⁠del límite del 3% del PIB de la UE este año, tal y como estaba previsto.

La UE activó entre 2020 y 2023 la denominada "cláusula de escape general" para suspender ​las normas ‌presupuestarias y permitir a los Estados miembros responder a la pandemia de COVID-19, que provocó confinamientos y recesiones económicas en los países de la UE, así como el cierre de las fronteras europeas.

Sin ⁠embargo, esa cláusula puede activarse en caso de una grave recesión económica en la zona euro o en el conjunto de la UE, algo que los principales analistas no prevén actualmente.

Italia también podría activar una cláusula de escape nacional que permite a los Estados miembros desviarse de los objetivos presupuestarios acordados con ‌la UE en respuesta a circunstancias excepcionales ajenas a su control. El Gobierno ha descartado hasta ahora hacerlo mientras Roma se encuentre bajo el procedimiento de déficit excesivo.

"Italia sigue dispuesta a tomar todas las medidas posibles para prevenir un posible ‌comportamiento especulativo (en los precios de la energía), incluyendo, si es necesario, nuevas medidas relativas a los beneficios de las empresas energéticas", añadió ‌Meloni.

Meloni y ⁠su predecesor, Mario Draghi, adoptaron en los últimos años impuestos sobre los beneficios extraordinarios en el ​sector energético, lo que desencadenó disputas legales con las empresas afectadas.

Con información de Reuters