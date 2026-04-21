Un "liquidador" de Chernóbil dice que pocos han sobrevivido 40 años después de la catástrofe

Petro Hurin, uno de los cientos de miles de "liquidadores" traídos para limpiar las consecuencias de la explosión que destrozó el reactor cuatro de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania el 26 de abril de 1986, se refleja en un espejo en Jutori

Petro ​Hurin afirma que su salud nunca ha vuelto a ser la misma desde que, hace 40 años, fue enviado a limpiar la zona de Chernóbil tras el peor accidente nuclear de la historia.

Fue uno de ‌los cientos de miles de "liquidadores" que acudieron a ‌limpiar tras la explosión del reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, el 26 de abril de 1986. El desastre provocó que nubes de material radiactivo se extendieran por gran parte de Europa.

Treinta y un trabajadores de la central y bomberos fallecieron inmediatamente después, en su mayoría por enfermedad aguda por radiación. Desde entonces, miles más han sucumbido a enfermedades relacionadas con la radiación, como el cáncer, aunque el número total de víctimas mortales y los efectos a largo plazo sobre la salud siguen siendo objeto de un intenso debate.

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En aquel momento, Hurin trabajaba ​para una empresa que suministraba ⁠excavadoras y vehículos de construcción, que lo envió a la zona de exclusión de Chernóbil en junio de 1986. ‌De las 40 personas enviadas por su empresa, solo cinco siguen vivas hoy en día, ⁠afirmó.

"Ni una sola persona de Chernóbil goza de buena salud", dijo ⁠este hombre de 76 años. "Es una muerte a base de mil pequeños cortes".

Las autoridades soviéticas se esforzaron por ocultar la magnitud del desastre de Chernóbil, negándose a cancelar el desfile del 1 de mayo en Kiev, a unos 100 kilómetros ⁠al sur. El actual Gobierno de Ucrania ha puesto de relieve la mala gestión del accidente por ​parte de las autoridades soviéticas y los intentos de encubrir el desastre.

Hurin contó que ‌algunos compañeros presentaron certificados médicos para librarse de prestar ‌servicio en Chernóbil, pero él estaba dispuesto a ayudar.

"Me di cuenta de que, por pequeña que fuera mi ⁠contribución, estaba poniendo mi granito de arena para ayudar a domar a esta bestia atómica", dijo.

DOLORES DE CABEZA, DOLOR EN EL PECHO, HEMORRAGIAS

Trabajando en turnos de 12 horas, Hurin utilizaba una excavadora para cargar hormigón seco mezclado con plomo —transportado al lugar en barcazas fluviales— en camiones para su traslado al reactor, donde se mezclaba para construir un enorme sarcófago ​destinado a contener ‌la radiación.

"El polvo era terrible", recordó Hurin. "Trabajabas media hora con una máscara respiratoria y acababa poniéndose (marrón) como una cebolla".

Al cabo de cuatro días, Hurin cuenta que empezó a experimentar síntomas graves, como dolores de cabeza, dolor en el pecho, hemorragias y un sabor metálico en la garganta. Los médicos lo trataron, pero tras otro turno, apenas podía caminar. Temía que le quedaran "uno o dos días" de vida.

"Me llevaron ⁠al hospital y los médicos me hicieron primero un análisis de sangre", cuenta Hurin. "Me pincharon todos los dedos y salió un líquido pálido, pero no sangre".

Los médicos soviéticos se negaron a diagnosticarle enfermedad por radiación, un diagnóstico que, según él, no estaba permitido en aquella época. En su lugar, le dijeron que padecía distonía vegetativo-vascular, un trastorno nervioso a menudo relacionado con el estrés.

Antes del desastre, Hurin nunca había tomado la baja por enfermedad, pero después pasó unos siete meses yendo de un hospital a otro para recibir tratamiento, incluida una transfusión de sangre.

Afirma que le han diagnosticado anemia —a menudo relacionada con la enfermedad por ‌radiación—, angina de pecho, pancreatitis y una serie de otras afecciones.

Según los estándares de sus compatriotas, Hurin ha vivido una larga vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida media de los hombres en Ucrania se situaba en 66 años en 2021, tras haber disminuido durante el COVID-19.

Ahora jubilado, Hurin vive con su esposa Olha en la región de Cherkasi, en el centro de Ucrania. Aunque padece problemas de salud, sigue tocando el bayán —un tipo de acordeón— y ‌escribe canciones y poemas.

Afirma que está luchando para acceder a una pensión especial por discapacidad para los "liquidadores" del desastre nuclear.

Otra catástrofe —la invasión rusa de su país en 2022— ha llegado a dominar su vida. Él y su esposa Olha visitan regularmente un monumento ‌conmemorativo en la cercana Jolodni ⁠Yar dedicado a su nieto, Andrii Vorobkalo, un soldado ucraniano que murió hace tres años en la guerra, a los 26 años.

Después de que su hija se marchara a trabajar a ​Europa, Hurin y su esposa criaron a Andrii desde que tenía cuatro años. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Andrii dejó su trabajo en Grecia.

"Lo dejó todo atrás y vino a defender Ucrania", dijo Hurin a Reuters, de pie junto a la lápida dedicada a su nieto. "Pensamos en Andrii todo el tiempo".

(Edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)