Un ataque ruso contra un puerto ucraniano daña un buque con bandera panameña, según autoridades

Drones rusos atacaron durante la noche el puerto ucraniano de Izmail, en la región meridional de Odesa, causando daños a un buque civil con bandera de Panamá, según informaron el martes las autoridades ucranianas.
Se registraron varios impactos en toda la zona portuaria, según dijo el viceprimer ministro de Ucrania, Oleksi Kuleba, quien añadió que también resultaron dañados diversos elementos de infraestructura y equipos.
"El enemigo está atacando de nuevo deliberadamente infraestructuras críticas y logísticas en la región de Odesa", dijo Kuleba en la aplicación de mensajería Telegram.
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Uno de los ataques provocó un incendio, que fue rápidamente extinguido, añadió.
La Autoridad Portuaria de Ucrania dijo que el puerto seguía operativo.
El gobernador regional, Oleh Kiper, señaló que un muelle y una barcaza resultaron dañados en el puerto, mientras que un edificio que albergaba un taller quedó destruido por los ataques. También quedaron destruidos dos autobuses de pasajeros y siete coches, añadió.
Seis edificios privados también fueron objeto de ataques, que dañaron sus tejados. Una ambulancia también resultó dañada, dijo Kiper, quien añadió que nadie resultó herido en el ataque.
La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia había lanzado cuatro misiles y 129 drones contra el país desde la tarde del lunes. Las unidades de defensa aérea derribaron o neutralizaron un misil y 114 drones, añadió.
Rusia ha atacado repetidamente las rutas marítimas de exportación de Ucrania durante los cuatro años de guerra, golpeando puertos vitales para el comercio exterior y la economía de guerra.
Con información de Reuters