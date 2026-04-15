Rusia ha lanzado más de 300 drones y misiles contra Ucrania durante la noche

Un hombre junto a su camión destruido en el lugar de un ataque militar combinado ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania

Rusia ​atacó Ucrania durante la noche con cientos de drones y tres misiles balísticos, dirigiendo sus ‌ataques contra infraestructuras portuarias ‌del sur e hiriendo al menos a siete personas, según informaron las autoridades ucranianas.

Rusia lanzó 324 drones desde las 18:00 horas (1500 GMT) del martes y tres misiles balísticos, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Las unidades de defensa aérea ​derribaron o neutralizaron ⁠309 drones, pero los misiles y 13 drones ‌impactaron en nueve localidades, según la misma ⁠fuente.

Tres personas resultaron heridas ⁠en un ataque nocturno con drones rusos contra la ciudad de Dnipró, en el sureste del país, según ⁠informó el gobernador regional, Oleksandr Ganzha, a ​través de la aplicación de mensajería ‌Telegram.

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Ganzha señaló que el ataque ‌también dañó un edificio de apartamentos de ⁠nueve plantas y un edificio administrativo, y publicó fotos de un edificio con un enorme agujero en uno de sus laterales.

Este ataque se produjo ​después de ‌que otro con misiles contra la ciudad causara cinco muertos y cerca de 30 heridos el martes.

Cuatro personas necesitaron atención médica tras un ataque con drones perpetrado durante la ⁠noche en la ciudad central de Cherkasi, según informó Ihor Taburets, gobernador regional.

Una mujer murió en el bombardeo de la ciudad de Zaporiyia, en el sureste del país, en la madrugada del miércoles, según informó el gobernador regional, Iván Fedorov.

Fedorov, en un mensaje en ‌Telegram, señaló que una dependienta de 74 años murió en un quiosco, y que el ataque también causó daños en un aparcamiento, locales comerciales y edificios residenciales cercanos.

Las infraestructuras portuarias de la región meridional ‌ucraniana de Odesa, en el mar Negro, fueron el objetivo de otro ataque con drones, según informó el gobernador ‌regional, Oleh ⁠Kiper, quien señaló daños en edificios administrativos y almacenes.

Las autoridades de la región ​de Kiev también informaron de un ataque con drones.

Con información de Reuters